Bortoli sarà la vice Prandi a Pinerolo

PINEROLO (TORINO)- Laura Bortoli , ventiseienne palleggiatrice lo scorso anno a Montecchio, potrà esordire in A1 nelle file dell'Eurospin Ford Sara Pinerolo. La giocatrice trentina è stata scelta per fare coppia con Vittoria Prandi che è la titolare del ruolo.

LA CARRIERA-

La nuova regista di Pinerolo arriva dall' Unione Volley Montecchio Maggiore dove ha giocato nell'ultima stagione dopo i due campionati nei quali ha vestito la maglia del Volley Soverato. In precedenza due annate con la Delta Informatica Trentino sempre in A2.

LE PAROLE DI LAURA BORTOLI-

« Sono molto contenta di giocare a Pinerolo la prossima stagione, mi sento pronta ad affrontare questa nuova esperienza in A1 in una società che ha sempre dimostrato serietà e un grande livello di gioco. Sono curiosa e non vedo l’ora di conoscere tutte le mie nuove compagne, pronta a dare il mio contributo alla squadra. Saluto tutti i tifosi di Pinerolo che avrò modo di conoscere al più presto e faccio un grande in bocca al lupo a tutti noi ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICHIELLO-

« Laura ha maturato un’importante esperienza da protagonista in serie A2 negli ultimi 5 anni, uno a Montecchio, due a Soverato e due a Trento abbiamo avuto modo di seguirla con attenzione negli ultimi 4 anni da avversaria, le qualità tecniche e la personalità di Laura ci sono sempre piaciute così come le motivazioni che l’hanno portata a volersi cimentare nel massimo campionato di serie A. Un mix di elementi che ci permetteranno di alzare il livello della squadra che stiamo formando ».