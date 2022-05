Kenia Carcaces da Vallefoglia a Novara

NOVARA- L'Igor Gorgonzola Novara puntella il reparto dei posto 4 ingaggiando la trentaseienne cubana Kenia Carcaces. La schiacciatrice, in Italia dal 2018 (due anni a Casalmaggiore, poi uno a Perugia e uno a Vallefoglia), può vantare esperienze nel proprio Paese e poi in Giappone, Corea del Sud, Svizzera e Brasile. Il dato complessivo delle sue quattro stagioni in serie A1 la vede al settimo posto complessivo (secondo tra le schiacciatrici di ruolo) nella classifica marcatori, con 1159 punti messi a segno in 100 partite, tra Regular Season e Playoff (14 in meno di Caterina Bosetti, sua prossima compagna di squadra, che la precede in classifica).