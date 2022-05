Gaia Guiducci ha scelto Firenze

FIRENZE- Il Bisonte Firenze punta per la prossima stagione sul fresco talento del volley italiano, la campionessa del mondo Under 20 e MVP della manifestazione, Gaia Guiducci . La ventenne palleggiatrice romana lascia Perugia, dove ha giocato l'ultima stagione, per arrivare alla corte del suo tecnico azzurro Massimo Bellano. Sarà lei ad alternarsi nella regia toscana con l'esperta Carlotta Cambi.

LA CARRIERA-

La palleggiatrice, proveniente dal vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi con cui ha vinto 4 Scudetti giovanili, vice Campione del Mondo U18 con la Nazionale Italiana nel 2019, debutta in serie A2 con la maglia del Roma Volley Club vincendo il Campionato e conquistando la promozione in Serie A1. Nel 2021 sale sul tetto del mondo, per lei premi individuali di assoluto prestigio: miglior palleggiatrice ed MVP al Mondiale Under 20 al quale l’Italia di coach Bellano conquista l’oro. Nella stagione 2021/22 veste la maglia della Wealth Planet Perugia Volley ottenendo la salvezza in Serie A1.

Figlia d’arte: mamma, Laura Bruschini, è stata campionessa d’Europa nel 2011 con la maglia di Modena, con una lunga carriera in Serie A1.

LE PAROLE DI GAIA GUIDUCCI-

« Sono contentissima di essere una giocatrice del Bisonte e di poter crescere e lavorare insieme in un bellissimo palazzetto come Palazzo Wanny. Sono molto emozionata e non vedo l’ora di conoscere le compagne e lo staff, conoscere coach Bellano è sicuramente un valore aggiunto poiché conosco il suo modo di lavorare e di allenare, questo è stata una delle motivazioni che mi hanno portato al Bisonte, oltre all’ambiente che mi sembra il posto giusto dove poter crescere ».