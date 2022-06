Anna Adelusi dal Club Italia a Firenze

LA CARRIERA-

La giovanissima atleta cresciuta nel vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi è uno dei più promettenti talenti del volley italiano. Vincitrice di due scudetti giovanili, convocata nella nazionale italiana Under 18, ha esordito a 17 anni in serie A2 nelle file dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club, con il quale ha ottenuto la promozione in A1. Nella stagione 2021/22 ha fatto parte del roster della compagine federale, il Club Italia con Mencarelli ha preso parte al campionato di A2.

LE PAROLE DI ANNA ADELUSI-

« Sono molto contenta di far parte del Bisonte Firenze, me ne hanno sempre parlato molto bene e non vedo l’ora di iniziare. Conosco personalmente alcune ragazze e Massimo Bellano, quindi spero di ambientarmi bene e velocemente. Questo salto di categoria spero sia solo l’inizio della mia carriera, voglio imparare dalle mie compagne e dall’esperienza che questo campionato mi offrirà. Ho tantissima voglia crescere e mettermi alla prova, sono sicura che sarà una bella esperienza e allo stesso tempo molto allenante ».