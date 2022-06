Novara completa la rosa con Lucia Varela Gomez

NOVARA - E' arrivata a Novara con tanto entusiasmo la diciannovenne spagnola Lucia Varela Gomez . Proviene dal Las Palmas, dove ha giocato negli ultimi due anni, prima un biennio con l’equivalente spagnolo del Club Italia. La giovane giocatrice spagnola, classe 2003, non sta nella pelle in vista della prossima stagione, la prima per lei nel campionato italiano. Un punto di partenza nuovo e prestigioso per l’atleta che già giovanissima si è messa in evidenza con la divisa della propria nazionale seniores. Prima di unirsi alle nuove compagne, un’estate importante con la nazionale spagnola, con cui prenderà parte alla European League e poi ai Giochi del Mediterraneo.

LE PAROLE DI LUCIA VARELA GOMEZ-

« Sono entusiasta all’idea di giocare per Novara anche perché sono una fan del club e per me sarà fantastico vestire questa maglia prestigiosa e condividere l’avventura con tante campionesse. Vengo dalla Galizia, dalla città di La Coruna, e ho iniziato a giocare quando avevo 12 anni. La pallavolo mi ha conquistata e rappresenta molto per me ma nel frattempo continuo anche gli studi: frequento l’università di lingue e traduzione, oltre allo spagnolo parlo l’inglese e sto studiando il francese… e poi imparerò ovviamente l’italiano. Sono stata a Roma in vacanza, è una città stupenda in un Paese, l’Italia, meraviglioso. Per me sarà fantastico vivere questa avventura e soprattutto poter giocare nel campionato italiano e in Champions League: mi aspetto di poter imparare molto dall’allenatore, dalle compagne e dalle avversarie, e di poter crescere ».