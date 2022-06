La fuoriclasse Usa McKenzie Adams a Novara

LA CARRIERA-

Americana del Texas, dopo essersi affermata nel campionato NCAA con l’università di San Antonio e una prima esperienza da “pro” a Portorico, è arrivata in Europa nell’estate 2016, ingaggiata dal club tedesco di Aachen. Dopo due stagioni il passaggio, sempre in Germania, allo Schweriner con cui ha vinto i suoi primi titoli: la Coppa di Germania 2019 e la Supercoppa di Germania 2018 e 2019. Nel 2020 il passaggio a Conegliano, con cui in pochi mesi ha conquistato, da protagonista, la Supercoppa, la Coppa Italia, lo Scudetto (in questi ultimi due casi superando in finale proprio Novara) e la Champions League. Nel corso dell’ultima stagione, invece, ha militato tra le fila del club turco dell’Eczacibasi Istanbul.

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE ENRICO MARCHIONI-

« McKenzie è una giocatrice importante, dotata di esperienza nonché solida e completa nei fondamentali tanto di seconda quanto di prima linea. Riteniamo che sia il tassello ideale per chiudere il nostro sestetto e il nostro roster e personalmente sono particolarmente felice di poterla avere con noi anche perché la seguivo da diverse stagioni. Finalmente è arrivata l’occasione di percorrere un po’ di strada assieme: sono fiducioso che questo percorso possa portare soddisfazioni importanti a entrambe le parti ».