Cuneo blinda la difesa con Lara Caravello

CUNEO- Da Conegliano a Cuneo per dimostrare, finalmente, da titolare tutto il suo valore. Lara Caravello , che per due anni ha brillantemente ricoperto il ruolo di vice De Gennaro, ha firmato un contratto che la legherà nella prossima stagione alla squadra affidata alla guida di Luciano Pedullà. Un bel colpo per la società piemontese che sistema nel migliore dei modi il reparto arretrato . Per Caravello la prossima sarà la prima stagione da titolare nel massimo campionato. L'estate del nuovo libero biancorosso sarà all'insegna del beach volley con l'amica e compagna di sempre Giulia Gennari: le due ex pantere, che nel 2019 vinsero a Bibione la prima edizione del campionato italiano per società, saranno impegnate insieme nel 2x2.

LA CARRIERA-

La carriera di Lara Caravello è legata indissolubilmente alla Libertas Martignacco, nella quale muove i primi passi e di cui diventa presto il capitano. Dopo una parentesi a Soverato torna a Martignacco nella stagione 2017/2018, quella della promozione dalla Serie B1 alla Serie A2. Il passaggio da schiacciatrice specialista in ricezione a libero arriva nella stagione 2019/2020, la sua ultima in Friuli, perché Daniele Santarelli individua in lei la vice De Gennaro. Nelle due stagioni da pantera Caravello si disimpegna bene quando impiegata in sostituzione di De Gennaro, e diventa un'arma fondamentale per Santarelli quando schierata da schiacciatrice in battuta e per il giro dietro. In particolare, nello scorso campionato colleziona diverse presenze da titolare nella prima parte con una De Gennaro ancora in recupero da un infortunio, mentre nella fase conclusiva è spesso decisiva con i suoi turni al servizio e la solidità in ricezione e in difesa in seconda linea. Dopo due anni di apprendistato con il miglior libero del mondo, Cuneo rappresenta una nuova e importante tappa del percorso di Caravello, con un'eredità importante da raccogliere e tante responsabilità che non possono spaventare una giocatrice che a livello nazionale e internazionale si è sempre fatta trovare pronta quando chiamata in causa.

LE PAROLE DI LARA CARAVELLO-

« Sono molto emozionata per questa grande occasione: non pensavo che potesse succedere, perché ci sono tanti liberi italiani forti e tradizionalmente c'è poco spazio per le nuove leve. Sostituire Spirito sarà molto difficile, ma cercherò di farlo nel migliore dei modi. So che posso migliorare ancora tanto: il primo obiettivo sarà dare sicurezza in ricezione in modo da permettere alla squadra di avere un ottimo cambio palla. I due anni a Conegliano sono stati fondamentali per la mia carriera: il livello sempre altissimo in allenamento mi ha permesso di crescere molto in un ruolo, quello del libero, che per me era ancora relativamente nuovo. Quest'anno, con Moki alle prese con un infortunio, sono stata chiamata a giocare anche partite importanti e ho capito di poter dire la mia: non vedo l'ora di farlo per una stagione intera con la maglia di Cuneo. Ho sempre sentito parlare molto bene della società biancorossa, e anche Lucille Gicquel me ne ha confermato la solidità e l'ambizione. Qui trovo una squadra competitiva e un tecnico come Luciano Pedullà che ha scritto la storia della pallavolo italiana: allenarmi con lui sarà un ulteriore stimolo per continuare il mio percorso di crescita ».