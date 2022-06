Casalmaggiore ufficializza quattro nuovi innesti

LE CARRIERE-

Lauren Carlini, palleggiatrice classe 1995, inizia la sua carriera tra le fila della squadra universitaria della West Aurora HS nel 2013 per poi approdare in Italia nella stagione 2017/18 alla Savino del Bene. Nella stagione successiva Lauren veste la maglia di Novara con cui vince una Coppa Italia e una Champions League prima di partire per la Russia con destinazione Dinamo Mosca per poi arrivare in Turchia al Thy. Carlini, oltre ai due premi conseguiti già citati, nel suo palmares conta un bronzo alla Grand Champions Cup nel 2017, un argento alla Coppa del Mondo del 2019 e al Campionato Nordamericano del 2019, ma soprattutto un oro alla VNL del 2021. Carlini vestirà la sua classica casacca numero 1.

Alexandra Frantti, schiacciatrice classe 1996, dell’ Illinois come Carlini, lascia la propria patria, dove giocava con la Penn State, nella stagione 2018/2019 per la Slovenia dove arriva nella parte finale del Campionato al Kamnik, nella stessa stagione però emigra in Francia, precisamente al Mulhouse, dove viene premiata come miglior ricevitrice del Torneo. Ali si sposta in Polonia ma nel 2020/2021 approda in Italia alla Reale Mutua Fenera Chieri dove è rimasta per due stagioni. Per Frantti maglia numero 5.

Chiara De Bortoli Classe 1997, nata a Venezia, Chiara porta con sé uno scudetto vinto a Conegliano e tante belle stagioni da protagonista tra Club Italia e Chieri. “Sono molto felice ed entusiasta di incominciare questa nuova avventura con la VBC Casalmaggiore; è una società con un passato importante e sarà un onore poter giocare qui. La società ha allestito una squadra giovane, e competitiva, con uno staff di livello con cui sono sicura si potrà lavorare bene”. Bronzo al Mondiale U20, De Bortoli vestirà la maglia numero 11.

Francesca Scola, classe 2001 milanese, a prendersi il ruolo di vice-Carlini. Palleggiatrice tanto giovane quanto talentuosa, Francesca assaggia la massima serie con il Club Italia nel 2018/19 per poi farsi le ossa nelle due stagioni seguenti nella serie cadetta a Mondovì. Scola torna in A1 nella scorsa stagione a Vallefoglia. Sulla schiena di Francesca il “suo” numero 2.

LE PAROLE DI FRANCESCA SCOLA-

« Non vedo l’ora di intraprendere questa nuova esperienza a Casalmaggiore e sono molto carica! Mi hanno parlato tutti molto bene di questo ambiente e non vedo l’ora di farne parte, cogliendo tutti gli aspetti positivi che potranno arricchirmi come persona e come giocatore. Sono felice dell’opportunità che mi è stata data di rimanere in A1 e poter lavorare con grandi giocatori di livello ed esperienza ».