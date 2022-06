Francesca Napodano è il libero di Macerata

MACERATA- La CBF Balducci HR Macerata ha ingaggiato la ventitreenne Francesca Napodano, libero alta 177 cm proveniente dalla Savino Del Bene Scandicci. La giocatrice di Casale Monferrato porta in dote l'esperienza matutata in A1 nella squadra toscana e, in precedenza a Novara.