Macerata riporta in Italia Nikol Milanova

MACERATA - Nikol Milanova , dopo la no felicissima esperienza dello scorso anno a Scandicci conclusasi anticipatamente a dicembre, torna i Italia per dimostrare tutto il suo valore. La ventenne palleggiatrice bulgara ha firmato un contratto che la legherà nella prossima stagione alla CBF Balducci HR Macerata.

LE PAROLE DI NIKOL MILANOVA-

« L'Italia mi è rimasta nel cuore. Sono molto felice di tornarci con una squadra come la CBF Balducci. Macerata mi ha convinta sin da subito, sia per la squadra che si sta allestendo, sia per la guida tecnica di coach Paniconi e del suo staff ».