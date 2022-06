Scandicci ingaggia la toscana Ludovica Guidi

SCANDICCI (FIRENZE)- Ludovica Guidi , dopo la bella stagione a Casalmaggione nella quale ha totalizzato 103 punti in venticinque presenze in campionato, ha firmato un contratto che la legherà alla Savino Del Bene Scandicci dove va a completare il reparto delle centrali a disposizione di Massimo Barbolini in vista del prossimo campionato.

LA CARRIERA-

Ludovica Guidi, centrale classe 1992 nativa di Cecina, inizia la propria carriera nel 2004, quando entra a far parte delle giovanili della Pallavolo San Vincenzo; nel 2007 passa al Donoratico, sempre nelle giovanili, per poi debuttare in prima squadra, nella Serie A2, nella stagione 2009-10. Nell’annata 2010-11 viene ingaggiata dal Volley Fontane di Villorba, in Serie B2, mentre nella stagione successiva è nel Casciavola in Serie B1, stessa categoria dove milita per il campionato 2012-13 vestendo la maglia del San Mariano Volley. Nella stagione 2013-14 esordisce in Serie A1 grazie all’ingaggio da parte della Robur Tiboni Urbino, mentre nel campionato successivo si accasa in Francia, nella Ligue A, all’Évreux. Rientra in Italia nell’annata 2015-16, nella quale difende i colori della Golem di Palmi, in Serie A2, dove resta per due annate, per poi trasferirsi alla Millenium Brescia nella stagione 2017-18: a metà campionato poi l’approdo al Cuneo Granda. Disputa la serie cadetta anche nell’annata 2018-19, ingaggiata dal Soverato, e dalla stagione seguente con la maglia dell’Olimpia Teodora Ravenna, squadra nella quale rimarrà per due campionati. Nell’ultima stagione 2021-22 l’esperienza a Casalmaggiore, dove è tornata a calcare i campi di A1.

LE PAROLE DI LUDOVICA GUIDI-

« Sono onorata di esser stata chiamata da una società come Scandicci e sono molto contenta di poter prendere parte alla nuova stagione. Non vedo l’ora di iniziare e sono molto entusiasta visto che il mio arrivo significa che la società ha riconosciuto il mio valore. Ho risposto subito in maniera affermativa alla chiamata della Savino Del Bene, e poter disputare la massima serie di pallavolo nella mia toscana è davvero bellissimo ».