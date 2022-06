Vallefoglia tessera l'azzurra Sofia D'Odorico

LA CARRIERA-

Nata a Palmanova (Udine) il 6 gennaio 1997, proviene Igor Gorgonzola Novara, dove aveva già giocato parte della stagione 2016-2017. Ha esordito ad alto livello con la maglia azzurra del Club Italia, dove in tre anni è passata dal campionato di B1 all’A1; nel 2016-2017 viene ingaggiata dall’Agil e poi ceduta a Mondovì. Quindi Ravenna, Orvieto e Trento, dove nella stagione 2019-2020 vince la Coppa Italia di Serie A2 e disputa, l’anno successivo, il massimo campionato. Le sue esperienze in Nazionale, dall’Under 16 fino all’Under 23, state sempre convincenti: argento agli Europei Under 18 del 2013, bronzo ai Mondiali Under 20 l’anno dopo; la consacrazione è arrivata nel 2021, il titolo Europeo conquistato con la Nazionale maggiore.

LE PAROLE DI SOFIA D’ODORICO-

« Conosco gli obiettivi della società, vedo crescere il roster e tutto questo mi spinge a lavorare duramente su me stessa devo e voglio rimanere all’altezza del valore del resto della squadra ».

LE PAROLE DEL TECNICO FABIO BONAFEDE-

« Sofia rappresenta il prototipo giusto per gli obiettivi della Megabox. Giovane ambiziosa, in continua crescita. Ha il nostro stesso obiettivo: puntare in alto ».