Symone Abbott torna in Italia, giocherà a Macerata

MACERATA- Prosegue a ritmi frenetici la campagna di rafforzamento della CBF Balducci HR Macerata che ha riportato in italia la schiacciatrice statunitense Symone Abbott, che torna in Italia dopo cinque stagioni. Fu protagonista nel nostro campionato con la maglia di Modena nella stagione 2017/2018. In questi anni la ventiseienne schiacciatrice ha giocato in giro per il mondo vestendo le maglie del Saint Raphael Var Volley-Ball (Francia), del Karayollar? Spor Kulübü (Turchia), del Athletes Unlimited Pro League (USA), del Grises de Humacao (Puerto Rico) e del AO Thiras (Grecia).