Silvia Fiori è il libero di Macerata

MACERATA-Ancora un rinforzo in casa della CBF HR Macerata che sistema il reparto difensivo con l'ingaggio del libero Silvia Fiori. Meranese, ventotto anni una carriera ricca di esperienze in A1, con le maglie di Pavia, Conegliano e Vallefoglia, e in A2 a Vicenza, Rovigo e Pinerolo, porta in dote una notevole esperienza e una grande affidabilità.