Aleksandra Lipska torna a giocare a Macerata

MACERATA- Una scelta dettata dal cuore ma anche dal grande valore tecnico. Aleksandra Lipska aveva lasciato un grande ricordo a Macerata, dopo una stagione e mezza culminata con la vittoria nella Coppa Italia di A2 nel marzo del 2021, e la Balducci ha deciso di riportarla in Italia e farla esordire in A1 nel prossimo campionato dopo il campionato giocato in patria nelle file del Chemik Police.

LE PAROLE DI ALEKSANDRA LIPSKA-

« Sono molto emozionata all’idea di tornare a Macerata. Conosco il club molto bene, conosco la società, la città e so come funzionano le cose qui. Qui mi sono sentita come a casa e quindi la decisione di tornare a rappresentare questo club è stata molto rapida. Da anni sognavo di giocare in A1 e so che Macerata aveva lo stesso sogno. Sono molto orgogliosa e felice di avere un’opportunità di giocare nel massimo campionato italiano rappresentando questa squadra ».