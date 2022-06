Aurora Poli rinforza i posto 3 di Macerata

MACERATA- La CBF Balducci HR Macerata ha scelto per rinforzare il reparto delle centrali la ventunenne piombinese Aurora Poli che potrà esordire in A1. Per lei sarà l’occasione di vivere da vicino l’ambiente maceratese, dopo le ultime tre stagioni in A2, due nelle file della Geovillage Hermaea Olbia e l’ultima iniziata con l’Assitec Volleyball Sant’Elia e conclusa nella Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania.