Macerata si assicura l'opposto statunitense Okenwa

MACERATA - L'opposto statunitense Akuabata Okenwa ha firmato un contratto che la legherà nella prossima stagione alla Balducci Macerata. Per la ventiquattrenne californiana, dopo la stagione giocata a Marsala, si tratta del salto di qualità in A1.

LE PAROLE DI AKUABATA OKENWA-

« Quando ho incontrato la CBF Balducci da avversaria, sono rimasta davvero colpita dalla determinazione e concentrazione mostrata dalle giocatrici. La società ha mostrato sempre grande organizzazione e forza e coach Paniconi è molto conosciuto per il suo lavoro al fine di mettere le giocatrici nelle condizioni di esprimersi al meglio e per la sua cura dei dettagli. Ci aspetta un anno pieno di sfide ma la squadra che è stata formata e la guida della società e dello staff mi fanno sentire molto positiva ed emozionata per questo primo anno in A1 ».