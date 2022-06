Conegliano ingaggia la canadese Gray

LA CARRIERA-

La sua carriera inizia a livello giovanile in Canada nel Dinos, club della sua città natale; parallelamente gioca anche a livello scolastico con la Centennial High School. Dopo il diploma si trasferisce negli Stati Uniti d'America e gioca a livello universitario nella NCAA Division I con la Brigham Young dal 2012 al 2015: oltre a ricevere diversi riconoscimenti individuali, nel torneo 2014 si spinge fino alla finale NCAA.

Nella stagione 2016-17 firma il suo primo contratto professionistico in Corea del Sud con il GS Caltex Seoul, impegnato in V-League. Approda in Italia nella stagione seguente, difendendo i colori del Soverato, in Serie A2, mentre nel campionato 2018-19 fa il salto e gioca in Serie A1 con Casalmaggiore. Nella stagione 2019-20 si trasferisce alla VolAlto Caserta, neopromossa nel massimo campionato italiano, che lascia a metà annata per accasarsi a Scandicci. Nel 2020 il trasferimento a Busto Arsizio dove diventa uno dei punti di forza della squadra nelle ultime due stagioni grazie a un gioco d'attacco efficace e spettacolare: nel 2021/22 si è classificata al 7° posto tra le "bomber" in una classifica dei punti realizzati solitamente dominata dagli opposti, con 453 punti (4,4 punti a set di media), ed è 5° assoluta del campionato tra le attaccanti nelle classifiche di Lega nella "media ponderata", grazie anche a un ottimo 48% abbondante di positività in attacco.

Con la nazionale canadese nel 2010 è con l'Under-18 che partecipa al campionato nordamericano, ed è premiata come miglior attaccante del torneo. Nel 2017 debutta in nazionale maggiore, con cui conquista successivamente la medaglia di bronzo alla Coppa Panamericana 2018; mentre l'anno successivo si aggiudica la Volleyball Challenger Cup e la medaglia di bronzo al Campionato Nordamericano, dove viene premiata come miglior schiacciatrice. Attualmente è impegnata nelle tappe della VNL con la Nazionale del Canada.

LE PAROLE DI ALEXA GRAY-

« Il mio desiderio per la prossima stagione era quello di restare in Italia e quando ho saputo che una squadra del calibro di Conegliano voleva puntare su di me mi sono sentita davvero onorata. Per me non c'è stato alcun dubbio, era una chiamata irrinunciabile e adesso tocca a me, spero di rendere tutti orgogliosi. Non è un segreto che il campionato italiano sia uno dei migliori al mondo, ci sono squadre e giocatori forti in ogni squadra, gli allenatori sono molto preparati e ci sono partite bellissime. È qui che sento di continuare a migliorare ogni anno perché il livello è molto alto ».

E poi c'è il Palaverde con i suoi tifosi e la sua atmosfera unica...

« Penso che i tifosi del Pala Verde siano molto appassionati e partecipano in maniera caldissima al match. Sono entusiasta di avere l'opportunità che i fans gialloblù facciano finalmente il tifo per me e non trovarmeli "contro" al Palaverde! Sono emozionata di poterli conoscere e di vivere con loro una bella stagione! »

Conosci il gioco di Conegliano da avversaria, come pensi ti troverai con il gioco di coach Santarelli e una regista come Asia Wolosz?

« Penso che sia Wolosz che coach Santarelli abbiano creato una grande cultura con la loro leadership. Spero di poter entrare in sintonia con una super palleggiatrice come Wolosz in campo con la velocità dell'attacco che è la principale caratteristica del gioco delle Pantere. Mi piace il gioco veloce, so che lei è un'abile palleggiatrice e sono fiduciosa che potremo trovare un buon feeling insieme ».

Cosa ti senti di poter dare alla tua nuova squadra?

« Conosco bene la maggior parte delle ragazze della squadra, ma non vedo l'ora di entrare in sintonia e di conoscere meglio durante questa stagione in cui dovremo amalgamare un gruppo con tante novità. Vorrei essere una giocatrice consistente, una che può dare qualcosa di importante al gioco quando è in campo. Penso che saremo una squadra molto forte, abbiamo tutti i mezzi per vincere e saremo lì per provare a vincere ogni trofeo, io voglio dare il mio contributo. Ci saranno molte partite da giocare in una stagione ricca di impegni e tutte dovremo essere pronte per aiutare il team a raggiungere gli obiettivi ».

Programmi estivi?

« Quest'estate sono con la Nazionale canadese, adesso abbiamo la VNL poi spero di avere un po' di tempo per riposare e visitare la mia famiglia. A settembre andrò ai campionati Mondiali e poi ci vediamo direttamente a Conegliano! ».