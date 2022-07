Monza ha ingaggiato Pauline Martin

Nata a Namur, in Belgio, la nuova posto due monzese è cresciuta nello Charleroi Volley, club con cui ha iniziato a giocare sia nelle giovanili che in prima squadra nella stagione 2016-2017. Dopo due annate sportive nel Topsportschool Vilvoorde, sempre nella massima serie belga, in quella 2019 viene acquistata da uno dei top club del suo paese: l'Asterix AVO Beveren. Due stagioni di formazione e crescita, che la vedono vincere anche uno Scudetto, una Coppa di Belgio ed una Supercoppa di Belgio, lanciano Martin tra le titolari dello Charleroi Volley nel 2021-2022. Le prestazione offensive della nuova giocatrice rosablù, le sono valse in estate la chiamata della Nazionale seniores per la VNL 2022, dove ha disputato 6 partite e messo a segno 49 punti, di cui 13 contro la Turchia e 11 contro Cina e Italia.



LE PAROLE DI PAULINE MARTIN-



« Non vedo l'ora di arrivare a Monza per vivere la mia prima stagione da professionista in Italia e conoscere tutte le persone che faranno parte di questo percorso di altissimo livello in Serie A1. Penso che Monza sia per me la scelta perfetta: ho sentito solo cose positive sul Club e sulle persone che ci lavorano. Tutti sono pronti ad accoglierti nel miglior modo e si prendono cura degli atleti. Gli ultimi, magnifici risultati raggiunti dalla Vero Volley nell'ultima stagione mi motivano a dare il massimo, per inserirmi in un gruppo di qualità pronto a raggiungere gli obiettivi. Io cercherò di portare alla squadra l'energia della gioventù e allo stesso tempo di imparare tanto da tutti. Spero di vedervi presto, non vedo l'ora ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO CLAUDIO BONATI-



« Martin è un'ottima atleta, con grandi potenzialità in prospettiva. Mancina, classe 2002, si è già messa in evidenza in alcune gare della VNL con la rappresentativa belga. Ha tanta voglia di migliorare e avrà la possibilità di farlo e dare il suo contributo soprattutto in allenamento ».