A1 Femminile: svelato il calendario 2022/2023

1a GIORNATA – ANDATA 23 ottobre 2022 – RITORNO 8 gennaio 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Volley Bergamo 1991

Igor Gorgonzola Novara – CBF Balducci H.R. Macerata

Vero Volley Monza – Wash4Green Pinerolo

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze – e-work Busto Arsizio

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cuneo Granda Volley

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci

2a GIORNATA – ANDATA 26 ottobre 2022 – RITORNO 15 gennaio 2023

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

e-work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Cuneo Granda Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Vero Volley Monza

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze

Wash4Green Pinerolo – Igor Gorgonzola Novara

CBF Balducci H.R. Macerata – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

3a GIORNATA – ANDATA 30 ottobre 2022 – RITORNO 22 gennaio 2023

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci

Vero Volley Monza – Volley Bergamo 1991

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – CBF Balducci H.R. Macerata

Cuneo Granda Volley – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze – Wash4Green Pinerolo

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – e-work Busto Arsizio

4a GIORNATA – ANDATA 2 novembre 2022 – RITORNO 5 febbraio 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Savino Del Bene Scandicci – TrasportiPesanti Casalmaggiore

e-work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vero Volley Monza

Volley Bergamo 1991 – Cuneo Granda Volley

Wash4Green Pinerolo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

CBF Balducci H.R. Macerata – Il Bisonte Firenze

5a GIORNATA – ANDATA 6 novembre 2022 – RITORNO 12 febbraio 2023

Igor Gorgonzola Novara – Volley Bergamo 1991

Vero Volley Monza – CBF Balducci H.R. Macerata

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Il Bisonte Firenze

Cuneo Granda Volley – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – e-work Busto Arsizio

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Wash4Green Pinerolo – Savino Del Bene Scandicci

6a GIORNATA – ANDATA 13 novembre 2022 – RITORNO 19 febbraio 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Vero Volley Monza – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Il Bisonte Firenze – Cuneo Granda Volley

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Wash4Green Pinerolo

Volley Bergamo 1991 – e-work Busto Arsizio

CBF Balducci H.R. Macerata – Savino Del Bene Scandicci

7a GIORNATA – ANDATA 16 novembre 2022 – RITORNO 26 febbraio 2023

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Monza

e-work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Cuneo Granda Volley – CBF Balducci H.R. Macerata

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Volley Bergamo 1991

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara

Wash4Green Pinerolo – Prosecco Doc Imoco Conegliano

8a GIORNATA – ANDATA 20 novembre 2022 – RITORNO 5 marzo 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Monza

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

e-work Busto Arsizio – Wash4Green Pinerolo

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Savino Del Bene Scandicci

Cuneo Granda Volley – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

TrasportiPesanti Casalmaggiore – CBF Balducci H.R. Macerata

Volley Bergamo 1991 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

9a GIORNATA – ANDATA 27 novembre 2022 – RITORNO 12 marzo 2023

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Vero Volley Monza – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Savino Del Bene Scandicci – e-work Busto Arsizio

Il Bisonte Firenze – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Wash4Green Pinerolo – Cuneo Granda Volley

CBF Balducci H.R. Macerata – Volley Bergamo 1991

10a GIORNATA – ANDATA 4 dicembre 2022 – RITORNO 19 marzo 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

e-work Busto Arsizio – CBF Balducci H.R. Macerata

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Cuneo Granda Volley – Vero Volley Monza

Il Bisonte Firenze – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Volley Bergamo 1991 – Wash4Green Pinerolo

11a GIORNATA – ANDATA 11 dicembre 2022 – RITORNO 26 marzo 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze

Vero Volley Monza – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Cuneo Granda Volley

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Volley Bergamo 1991

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

TrasportiPesanti Casalmaggiore – e-work Busto Arsizio

CBF Balducci H.R. Macerata – Wash4Green Pinerolo

12a GIORNATA – ANDATA 18 dicembre 2022 – RITORNO 2 aprile 2023

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

e-work Busto Arsizio – Cuneo Granda Volley

Il Bisonte Firenze – Vero Volley Monza

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Volley Bergamo 1991 – Savino Del Bene Scandicci

Wash4Green Pinerolo – TrasportiPesanti Casalmaggiore

CBF Balducci H.R. Macerata – Prosecco Doc Imoco Conegliano

13a GIORNATA – ANDATA 26 dicembre 2022 – RITORNO 8 aprile 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Vero Volley Monza – e-work Busto Arsizio

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Wash4Green Pinerolo

Cuneo Granda Volley – Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – CBF Balducci H.R. Macerata

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991

Il Campionato di Serie A1 ha 14 squadre partecipanti, per 26 giornate complessive di Regular Season. Al termine della Regular Season, la 13^ e la 14^ classificata retrocedono in Serie A2. L’inizio è fissato per il weekend del 22-23 ottobre, l’ultima giornata si disputerà in contemporanea l’8 aprile 2023.

Ai Playoff Scudetto si qualificano le prime otto squadre classificate al termine della Regular Season: i quarti di finale e le semifinali si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, mentre la Finale si giocherà al meglio delle tre gare vinte su cinque. L’eventuale Gara-5 è in programma nel secondo fine settimana di maggio.

La novità di questa stagione saranno i Playoff Challenge Cup, che consentiranno alla vincitrice l’accesso alla terza competizione europea. Le squadre classificate dal 9° al 12° posto della Regular Season si scontrano con la formula delle due partite vinte su tre, con le vincenti che accederanno alla fase Round Robin contro le perdenti dei Quarti Playoff Scudetto. Le sei squadre saranno divise in due gironi all’italiana di sola andata: le prime classificate dei raggruppamenti si affronteranno infine in gara unica il 7 maggio 2023 per qualificarsi alla CEV Challenge Cup 2023-24.

La Coppa Italia di Serie A1 si disputerà come sempre tra le prime otto squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma sabato 28 e domenica 29 gennaio.

La Supercoppa Italiana sarà anche nella stagione 2022-23 il primo trofeo che verrà assegnato. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia, affronterà l’Igor Gorgonzola Novara, finalista di coppa, sabato 26 novembre, nel weekend che segue la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.