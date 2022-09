Luciano Pedullà lascia la panchina di Cuneo

CUNEO- Divorzio a sopresa fra Luciano Pedullà e la Bosca Granda Cuneo. L'esperto tecnico novarese, che due mesi fa aveva raccolto l'eredità di Andrea Pistola per guidare in A1 la squadra del presidente Vercelli, lascia l'incarico ancor prima dell'inizio del campionato. L'addio in un freddo annuncio del club nel quale non sono specificate le motivazioni, per altro taciute anche dallo stesso tecnico, della risoluzione del contratto. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata temporaneamente aDomenico Petruzzelli, già vice di Pistola, che aveva accettato di ricoprire il ruolo di assistant coach dello stesso Pedullà.