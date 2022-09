Fabio Bonafede si dimette da Vallefoglia

LE PAROLE DI FABIO BONAFEDE-

« Ringrazio la famiglia Angeli per questi anni meravigliosi non solo lavorativi ma di amicizia e stima. Sono fiero di aver accompagnato Megabox sino a questo punto. Un’esperienza che resterà indelebile ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE IVANO ANGELI-

« Ho una profonda gratitudine nei confronti di Bonafede, non solo per il suo profondo attaccamento al lavoro, che ha portato a risultati sportivi straordinari, ma soprattutto per la crescita tecnica e organizzativa che ci ha permesso di fare negli oltre tre anni in cui è stato con noi. L’ augurio sincero che gli rivolgiamo è di tornare prestissimo sui campi di volley perché lo merita ».