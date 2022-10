Su Sky e Now in diretta l'A1 Femminile

MILANO- Nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW anche nella stagione2022/2023, sarà possibile seguire in diretta il Campionato di A1 Femminile. Ogni settimana, appuntamento con una partita di Regular Season in prime time la domenica sera, una selezione di incontri dei Playoff e tutte le finali.

Si parte domenica 23 ottobre con Prosecco DOC Imoco Conegliano-Volley Bergamo 1991. Dal Pala Verde di Villorba (Treviso), match in diretta dalle ore 19.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca di Stefano Locatelli, affiancato nel commento dalla campionessa del mondo Rachele Sangiuliano.

La prima fase, alla quale sono iscritte 14 squadre, si concluderà l’8 aprile 2023, poi il via ai Playoff che porteranno alla finale per il titolo, vinto nella passata edizione proprio dalle ragazze di Conegliano, in finale contro Monza, e campionesse d’Italia in carica dal 2018.

Nel corso della stagione le telecronache saranno affidate a Stefano Locatelli e Roberto Prini, mentre al commento si alterneranno le campionesse del mondo Rachele Sangiuliano e Francesca Piccinini.