Volley - La via stretta di Pinerolo

TORINO - Un segnale che aiuta. Pinerolo riparte dal set vinto contro Milano sul campo di Monza. Un set non basta perché la squadra di Marco Gaspari ha comunque incassato tre punti grazie al 3-1 finale. Ma il set vinto per la neopromossa è qualcosa a cui aggrapparsi in un campionato in cui la ricerca della salvezza sarà una esperienza durissima. Ne è consapevole il tecnico Michele Marchiaro che spiega così il debutto delle sue atlete nel campionato di A1: «Nel terzo set loro hanno abbassato un po’ l’agonismo, noi siamo stati bravi ad entrare in partita. Abbiamo centrato i tempi a muro e anche in attacco abbiamo fatto scelte più intelligenti. Per noi è un po’ faticoso giocare a questi ritmi, nel quarto ci siamo sgonfiati».