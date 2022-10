Le grandi partono forte nella 1a giornata

ROMA- Prima giornata di Serie A1 che conferma il valore delle squadre più accreditate. La rinnovata Prosecco Doc Conegliano supera facilmente al Pala Verde Bergamo 1991, esordio vincente e convincente anche per l'Igor Gorgonzola Novara in casa contro la neo promossa Balducci Macerata, vittoria in trasferta in casa della Bartoccini Fortinfissi Perugia per la Savino Del Bene Scandicci. Successo dai netti contorni anche per la Reale Mutua Fenera Chieri contro una Trasporti Pesanti Casalmaggiore che ha scontato le tante assenze. Vittorie al termine di due battaglie concluse al tie break per la Megabox Vallefoglia contro Cuneo Granda San Bernardo e per l'e-Work Busto Arsizio in casa del Il Bisonte Firenze. Nell'anticipo di ieri la Vero Volley Milano ha battuto in quattro set la Wash4green Pinerolo.

TUTTE LE SFIDE-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – CBF BALDUCCI H.R. MACERATA-

La decima stagione in serie A1 della Igor Volley si apre con un successo contro la matricola Macerata, all’esordio assoluto nella massima serie. Con un’assenza per parte (Poulter tra le azzurre, Lipska tra le ospiti) a far la differenza sono in particolare due fondamentali: in battuta Novara conquista 11 punti diretti, contro i 3 delle marchigiane, mentre a muro le azzurre “doppiano” le avversarie 8-4. Da segnalare la prestazione di Ebrar Karakurt, premiata con merito MVP del match con 19 punti messi a segno, di cui 5 ace e 2 muri.

In un Pala Igor gremito da oltre 2500 spettatori, le azzurre scendono in campo con Karakurt opposta a Battistoni, Chirichella e Danesi centrali, Adams e Bosetti schiacciatrici e Fersino libero; Macerata con Ricci in regia e Malik in diagonale, Molinaro e Cosi al centro, Fiesoli e Abbott in banda e Fiori libero.

Bosetti firma il pallonetto del 6-4, con le azzurre che controllano il gioco e accelerano sul turno in battuta della schiacciatrice azzurra, che prima “doppia” le avversarie sul 10-5 e poi trova l’ace del +6 (11-5), mentre Paniconi ferma invano il gioco. Il ritmo di Novara è più alto, Adams fa 15-7 e Karakurt ipoteca il parziale con l’ace del 18-7 e con un turno in battuta che fa letteralmente il vuoto. E’ sempre la turca a chiudere i conti, poco dopo, sul 25-15, con un tocco vincente a rete.

E’ ancora l’opposto azzurro a indirizzare subito il secondo parziale, con il turno in battuta che vale il 7-2 grazie a due ace in successione, mentre capitan Chirichella in primo tempo fa 9-3 e poco dopo Danesi la imita, siglando il 13-5 che costringe le ospiti al timeout. Novara non si ferma e scappa con Adams (17-7), brava a sfruttare il muro ospite, poi due ace di Bosetti valgono prima il 18-7 e poi il 20-7 con Adams che prolunga il turno in battuta della compagna fino al set point, conquistato a rete per il 24-7. A chiudere i conti, dopo la reazione ospite (24-10), è ancora Adams, per il 25-10.

Lavarini inserisce Bonifacio al centro, mentre le ospiti alzano il ritmo e dopo l’8-5 iniziale di Bosetti e il primo tempo a segno della neo entrata (10-7), Macerata trova il break del 10-11 con un muro su Karakurt che porta Lavarini a fermare il gioco. L’ace di Karakurt vale il controsorpasso (12-11), poi Adams e ancora la turca firmano la fuga sul 14-11 con un diagonale incontenibile; entra anche Ituma, che subito si fa notare prima in parallela (21-16) e poi in diagonale (23-17) con Adams che poco dopo conquista in attacco il match ball (24-17). La reazione ospite si concretizza con un parzialino di 0-4 (muro su Chirichella, 24-21), poi è Adams a trovare il punto (25-21) che vale la prima vittoria stagionale per le azzurre.

I PROTAGONISTI-

Ilaria Battistoni (Igor Gorgonzola Novara)- « Abbiamo avuto un esordio sicuramente molto positivo, per il risultato ma anche per come l’abbiamo ottenuto, di fatto controllando sempre il match. Ovviamente, come è normale che sia, ci sono alcune cose da aggiustare, anche perché abbiamo fatto due soli allenamenti insieme ma sono contenta dello spirito messo in campo. Lavoreremo in palestra per crescere come squadra ».

Alessia Fiesoli (CBF Balducci HR Macerata)- «Sapevamo che questo esordio sarebbe stato per noi molto complicato e così è stato. Ci è mancato un po’ tutto nei primi due set, dalla ricezione alla gestione dell’alzata e dell’attacco, poi abbiamo sistemato un po’ le cose e siamo cresciute. Complimenti a Novara che si è dimostrata un top team nonostante non credo si sia allenata tanto insieme. Noi siamo delle neopromosse, faremo del nostro meglio per disputare un buon campionato ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-15 25-10 25-21)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 10, Danesi 5, Karakurt 18, Adams 16, Chirichella 6, Battistoni 1, Fersino (L), Bonifacio 4, Ituma 2, Giovannini 1, Varela Gomez. Non entrate: Carcaces, Bresciani (L), Cantoni. All. Lavarini.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Abbott 4, Cosi 4, Malik 7, Fiesoli 3, Molinaro 5, Ricci, Fiori (L), Okenwa 5, Milanova, Quarchioni. Non entrate: Poli, Napodano (L). All. Paniconi.

ARBITRI: Venturi, Goitre.

NOTE –Durata set: 22′, 17′, 28′; Tot: 67′.

MVP: Ebrar Karakurt (Igor Gorgonzola Novara

Spettatori: 2600

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 – TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE-

Con un netto 3-0 (25-14, 25-17 e 25-12), in un’ora e una manciata di minuti la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il match inaugurale contro la Trasportipesanti Casalmaggiore e mette subito in cascina i primi 3 punti della stagione.

Il 3-0 rispecchia l’andamento di una gara sempre in mano alla squadra di Bregoli, superiore soprattutto nei fondamentali di prima linea contro avversarie penalizzate dalle tante assenze che non sono mai riuscite a trovare il ritmo. Eloquenti da questo punto di vista i dati statistici di fine gara, col 58% in attacco e i 9 muri punto di Chieri contro il 28% e i 2 muri di Casalmaggiore. Biancoblù nel complesso anche molto meno fallose.

Miglior realizzatrice Grobelna /16 punti), premiata MVP dell’incontro.

Primo set – Il muro vincente di Villani dà a Chieri il primo punto della stagione. Sul 2-2 le biancoblù firmato un primo strappo. Sul 6-2, dopo due punti consecutivi di Weitzel, coach Pistola chiama time-out. Al rientro in campo Casalmaggiore fa 6-3, ma nel prosieguo il vantaggio delle padrone di casa continua a crescere toccando il massimo di 15 punti sul 20-5 (ace di Bosio). Nel finale le ospiti riducono il passivo, ma dopo aver annullato una palla set con Perinelli (24-14) l’errore al servizio della stessa Perinelli consegna la frazione a Chieri: 25-14.

Secondo set – Come già nel primo set, dopo il primi scambi il punteggio volge a favore di Chieri che sale in fretta a 7-4 (Grobelna) e tocca il +7 sul 14-7 (ancora Grobelna). Sul 16-10 i registra il recupero di Casalmaggiore che riduce il distacco a 16-14 con Mangani, nel frattempo subentrata a Malual. Bregoli prima chiama time-out, poi inserisce Rozanski per Villani. Le chieresi riprendono il filo del gioco e da 20-17 salvono a 24-17 con Grobelna, Cazaute, Grobelna e Weitzel. E’ quindi Rozanski con un attacco da posto 4 a concretizzare la prima palla set, oltre a siglare il suo primo punto in biancoblù (25-17).

Terzo set – Al rientro dal secondo set i due allenatori confermano in campo Rozanski e Mangani. L’avvio questa volta è favorevole a Casalmaggiore, ma sull’1-4 c’è l’immediata reazione delle chieresi che riportano il punteggio in parità (4-4) e lo capovolgono in 9-4 (Grobelna). Malual dà il cambio a Mangani, e Casalmaggiore ritorna sotto con Perinelli (10-7), ma su servizio di Bosio le padrone di casa allungano di nuovo (15-8, Cazaute). Il finale è un monologo chierese: sul 18-12 va in battuta Grobelna e il tuo turno di serbizio prosegue fino al punto della vittoria, messo a terra da Weitzel.

I PROTAGONISTI-

Max Gallo ( Direttore Sportivo Reale Mutua Fenera Chieri)- «Abbiamo fatto una buona partita, contro un avversario che chiaramente ha delle assenze. La cosa positiva è aver approcciato bene la gara e aver mantenuto sempre il filo della partita. E’ la cosa fondamentale in questi casi: il rischio è di sedersi, adagiarsi e perdere un po’ l’obiettivo finale. Ora ci aspetta una gara sicuramente di qualità, andremo a Cuneo per fare la nostra partita cercando di fare il massimo»

Andrea Pistola (Allenatore Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- «Chieri è già in gran forma, noi invece siamo in una condizione purtroppo non competitiva. Paghiamo lo scotto di questo precampionato dove non ci siamo mai potuti allenare al completo. Oggi mancavano tre giocatrici. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà nell’ultimo mese e si è visto chiaramente in campo. Chieri ha vinto meritatamente, è stato superiore in tutto, soprattutto nei fondamentali di prima linea».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI – TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE 3-0 (25-14 25-17 25-12)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Mazzaro 8, Grobelna 15, Villani 7, Weitzel 11, Bosio 3, Cazaute 10, Spirito (L), Rozanski 2, Nervini. Non entrate: Storck, Butler, Morello, Garreau Dje’, Fini (L). All. Bregoli.

TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Braga 7, Melandri 3, Malual 6, Perinelli 6, Lohuis 6, Scola 1, De Bortoli (L), Mangani 4. Non entrate: Nikolova Dimitrova, Piva, Sartori. All. Pistola. ARBITRI: Rossi, Papadopol.

NOTE – Durata set: 22′, 23′, 21′; Tot: 66′.

MVP: Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri)

Spettatori: 1046

IL BISONTE FIRENZE – E-WORK BUSTO ARSIZIO-

Parte bene il campionato 2022/23 della e-work Busto Arsizio che, pur priva di Carli Lloyd, fermata all’ultimo da un fastidio alla schiena, e con la capitana Rossetta Olivotto in campo solo da metà in poi, vince per 3-2 sul difficile taraflex di Firenze. A Palazzo Wanny è gara a corrente alternata per entrambe le formazioni, ancora in rodaggio, ma alla fine la caparbietà delle farfalle ha la meglio nonostante l’ottima partita delle padrone di casa, spinte da Herbots e Nwakalor. Sempre in svantaggio (1-0, 2-1) la UYBA ha saputo stare in partita ed allungare al tie-break, giocato poi in maniera chirurgica.

Coach Bellano schiera Cambi-Nwakalor, Van Gestel-Herbots, Alhassan-Graziani e Panetoni libero, Musso – con Lloyd in panchina ma indisponibile per un fastidio alla schiena – risponde con Monza-Rosamaria, Omoruyi-Degradi, Lualdi-Zakchaiou e Zannoni libero Primo set a senso unico per Firenze che vola con Herbots e Nwakalor (7 e 6 punti rispettivamente nel parziale, 25-16). Tutt’altra musica nel secondo, con Rosamaria e Degradi (4 a testa) a trainare. Da sottolineare anche l’ottimo ingresso di Battista al servizio e i 2 muri punto di Lualdi (17-25). Il terzo game sembra equilibrato, ma un super turno dai 9 metri di Herbots lo indirizza verso il Bisonte (7-0 di parziale, 25-16). Nel quarto set Musso inserisce dall’inizio Stigrot (dentro fino a fine gara) per Degradi, la UYBA serve bene, mura tanto (8 nel parziale) e riaccoglie in campo la sua capitana Olivotto. Montibeller e Omoruyi (5 e 6 rispettivamente) allungano al tie-break (21-25). Nel quinto salgono ancora Rosamaria (super in attacco e dai 9 metri) e Zakchaiou (decisiva a muro) che portano le farfalle verso la vittoria.

I PROTAGONISTI-

Massimo Bellano (Allenatore Il Bisonte Firenze)– « Non abbiamo ancora un ritmo di gioco stabile per tutta la partita, siamo andati un po’ a intermittenza: abbiamo gestito bene i set dove siamo partiti in vantaggio, mentre quando siamo andati sotto ci siamo fatti prendere dall’eccessiva tensione che ci ha tolto tranquillità anche in situazioni che conosciamo bene. Abbiamo fatto pochi allenamenti tutti insieme, però alcune situazioni di lettura del gioco abbastanza scolastiche dobbiamo gestirle meglio, poi il resto verrà con pazienza e con il prosieguo delle partite ».

Marco Musso (Allenatore e-Work Busto Arsizio) « Una partita particolare, sia perchè era la prima, sia perchè abbiamo avuto tanti alti e bassi. Voglio portarmi a casa tante cose positive: il gruppo ha avuto la voglia di fare davvero squadra, aiutandosi nonostante le assenze. Chi è stato chiamato in causa si è comportato bene. Ora siamo già proiettati su Conegliano che è un altro impegno tutto da vivere ».

IL TABELLINO-

IL BISONTE FIRENZE – e-WORK BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-16 17-25 25-16 21-25 10-15)

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 6, Alhassan 10, Cambi 3, Herbots 20, Graziani 6, Nwakalor 20, Panetoni (L), Knollema 4, Kosareva 1, Adelusi, Sylves, Guiducci. Non entrate: Lapini (L), Lotti. All. Bellano.

e-WORK BUSTO ARSIZIO: Omoruyi 16, Zakchaiou 9, Monza 4, Degradi 6, Lualdi 10, Montibeller 21, Zannoni (L), Stigrot 2, Battista 1, Olivotto 1. Non entrate: Bressan, Colombo, Lloyd (L). All. Musso. ARBITRI: Brancati, Rolla.

NOTE –Durata set: 24′, 30′, 26′, 28′, 18′; Tot: 126′.

MVP: Rosamaria Montibeller (e-Work Busto Arsizio)

Spettatori: 580

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – CUNEO GRANDA S.BERNARDO-

Vittoria e punti importanti, i primi conquistati per la Megabox Vallefoglia, contro Cuneo Granda Volley al termine di una rimonta pazzesca. Cuneo, dopo essersi fatta rimontare, due set, è andata al cambio di campo nel set decisivo in vantaggio 8- 6. Aleksic serve per il match, Drews annulla il primo match point. Kosheleva chiude determinata.

Kuznetsova, a Cuneo, particolarmente incisiva e determinata porta Vallefoglia a rincorrere dalle primissime battute, poi Drews dalla seconda linea risponde implacabile. Vallefoglia cerca di recuperare lo svantaggio sul 15 – 22 arrivando fino al 19 – 23. Drews chiude il primo parziale.

Secondo set maggiormente equilibrato con Papa al posto di capitan Kosheleva, mentre Cuneo parte con la stessa formazione. Il sevizio è il fondamentale che fa la differenza: entrambe le formazioni rischiano sbagliando e mettendo a segno aces. Vallefoglia sperimenta e sta col fiato sul collo di Cuneo, Papa annulla un set point, ma Drews chiude anche il secondo set per Cuneo.

Terzo parziale con le stesse formazioni dell’avvio, ma con determinazione e grinta che fanno la differenza a Vallefoglia. Capitan Kosheleva e Aleksic mettono Cuneo in difficoltà grazie al loro muro: è la stessa campionessa serba a chiudere il terzo parziale per Vallefoglia.

Quarto set sul filo del rasoio, la differenza è veramente sottile, la velocità della palla dipende dalla gestione delle due alzatrici: Carraro a Vallefoglia, Signorile a Cuneo. La tensione si fa sentire e Mafrici, a Vallefoglia, cerca di utilizzare tute le giocatrici a disposizione, facendo entrare Barbero su capitan Kosheleva. Carraro chiude un attacco per il 22 – 20, Aleksic abbatte a muro l’attacco di Drews. Si arriva al 23 – 20 per Vallefoglia, Kosheleva mura Diop e si va al quinto e decisivo set.

A inizio gara riconoscimento per l’attaccante centrale serba, neo campionessa del mondo, Maja Aleksic., quando il Presidente, Ivano Angeli, le ha dato un riconoscimento floreale.

I PROTAGONISTI-

Tatyana Kosheleva (Megabox Vallefoglia). « Ringrazio le compagne perché la vittoria è il frutto della collaborazione di tutte le giocatrici che ci hanno creduto nonostante lo svantaggio ».

Noemi Signorile (Cuneo Granda San Bernardo)- « Sicuramente le vicende e gli infortuni degli ultimi giorni non ci hanno aiutato nella gestione delle energie psico – fisiche »

IL TABELLINO-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 3-2 (20-25 23-25 25-18 25-23 15-12)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Kosheleva 17, Mancini 9, Piani 17, D’odorico 9, Aleksic 13, Carraro 6, Sirressi (L), Papa 4, Martinelli 1, Barbero, Lutz. Non entrate: Berti. All. Mafrici.

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Signorile 1, Kuznetsova 27, Cecconello 10, Diop 13, Drews 23, Caruso 6, Caravello (L), Klein Lankhorst. Non entrate: Magazza, Basso, Gay. All. Zanini.

ARBITRI: Verrascina, Luciani.

NOTE –Durata set: 27′, 31′, 24′, 32′, 17′; Tot: 131′.

MVP: Giulia Carraro (Megabox Vallefoglia)

Spettatori: 404

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia lotta ma la Savino del Bene Scandicci approfitta della sua lunga panchina di qualità e s’impone 0-3 (17-25, 24-26, 21-25 i parziali).

Nel primo set che parte punto a punto fino al 5-5 poi Scandicci trascinata da Antropova tenta la fuga e va sul 5-8, Bertini chiama time-out e riordina le idee delle sue ragazze, la musica cambia, il turno di servizio di Guerra è cruciale, la venta mette a segno un ace, Polder va a segno con la fast ed è di nuovo parità sul 13-13 così anche Barbolini chiama lo stop. riprende i punto a punto ma dura poco Antropova riprende a macinare punti. Bertini cambia la diagonale ma il duo arbitrale nonostante i tablet non si accorge subito dell’errato schieramento e così dopo che le umbre hanno conquistato il punto del -1 si vedono sfilare il risultato di tanto sforzo e si ritrovano sul 17-21, sul finale Antropova dai nove metri è implacabile e mette tanta pressione ed è sempre lei a chiudere il set con l’attacco del 17-25.

Il secondo set vede Scandicci prendere subito il largo ed andare sull’1-4, e poi mantenere il vantaggio fino al 7-11, poi qualcosa cambia, Perugia riprende a macinare punti e sul 12-12 trova la parità Samedy. Si va punto a punto fino al 16 pari poi la Savino allunga fino al 17-23 poi inizia lo show di Guerra che da posto 4 flagella il muro ospite con ben 6 punti su 8 ed il margine che si riduce fino a 24-24, a quel punto Belien a muro dice basta e la pratica va in archivio con la solita Antropova dai nove metri che stavolta non punta sulla potenza ma trova l’aiuto del nastro per la beffa del 24-26.

Anche il terzo set comincia con le umbre che soffrono in avvio, sul 2-6 Bertini usa il primo time-out, le ospiti gestiscono il margine in tranquillità sul 4-11 arriva il secondo stop di Perugia. Il margine delle toscane aumenta fino al massimo 10-18. Reagiscono le padrone di casa prima con Lazic e poi con Dilfer che dai nove metri trova due ace consecutivi e sul 17-22 Barbolini ferma il gioco ma non serve perché sempre in zona di conflitto tra zona cinque e zona sei Dilfer trova il suo terzo ace consecutivo che vale il 18-22.

I PROTAGONISTI-

Anastasia Guerra (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Anche se non siamo riuscite ad imporci sono soddisfatta della prestazione che abbiamo messo in campo visto il valore dell’avversario, è solo una settimana che siamo al completo come organico e quindi è normale che ci sia ancora del lavoro da fare, ora sarà importante ottenere il risultato mercoledì con Macerata e poi Domenica con Busto di nuovo in casa ».

Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)- « Siamo molto contente di questo risultato, cercheremo soprattutto di migliorare la nostra prestazione anche in quei momenti in cui siamo in vantaggio con il punteggio, abbiamo molto lavoro ancora da fare ma siamo contente di poterlo fare, siamo pronte e vogliose di giocare dopo questo lungo periodo di stop estivo. Ognuna di noi è pronta ad entrare e dare il massimo e stasera lo abbiamo dimostrato ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (17-25 24-26 21-25) –

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Lazic 8, Nwakalor 9, Samedy 7, Guerra 10, Polder 7, Avenia, Armini (L), Dilfer 3, Gardini 2, Provaroni, Galic, Bartolini. Non entrate: Rumori (L). All. Bertini.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Di Iulio, Sorokaite 12, Alberti 5, Antropova 21, Shcherban 7, Belien 5, Castillo (L), Mingardi 5, Malinov, Pietrini. Non entrate: Angeloni, Guidi, Gamba (L). All. Barbolini. ARBITRI: Mattei, Frapiccini.

NOTE –Durata set: 29′, 34′, 29′; Tot: 92′.

MVP: Ekaterina Antropova (Savino del Bene Scandicci)

Spettatori: 550

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – VOLLEY BERGAMO 1991-

Esauriti i cerimoniali si parte per la prima di campionato e coach Santarelli (ancora senza Fahr e Carraro) schiera in sestetto Wolosz-Haak, De Kruijf-Lubian, A.Gennari-Plummer, libero De Gennaro, risponde Bergamo con G.Gennari-Da Silva, May-Lanier, Stufi-Butigan, libero Cecchetto.

E’ arrivato il giorno dell’esordio per la Prosecco DOC Imoco Volley che inaugura la #NewPantEra di fronte al suo pubblico in una grande serata che ha riavvicinato al volley la passione gialloblù dopo tanti mesi.Brividi nel prepartita con prima la premiazione delle fresche ex Giulia Gennari e Giorgia Frosini, da quest’anno a Bergamo insieme alle altre ex Butigan e Cagnin, poi il clou a pochi minuti dalla prima battuta con gli applausi scroscianti per il dovuto i medagliati del Mondiale, gli ori di coach Daniele Santarelli (premiati da Stefano Zanette Presidente del Consorzio Prosecco DOC, dal patron Maurizio Maschio e dal Presidente Piero Garbellotto) e dei suoi assistenti Andrea Zotta e Marco Greco, e i bronzi azzurri di Monica De Gennaro, Marina Lubian e Alessia Gennari premiate dall’AD di Imoco spa Michela Pavan, Presidente Onorario Emilio Corvo e dal Team Manager Pier Zanasi.

Sulle ali dell’entusiasmo in una bellissima atmosfera di festa per il grande ritorno delle Pantere al Palaverde le ragazze di ccoach Santarelli sembrano già intendersi alla perfezione nonostante due soli allenamenti tutte assieme e vola subito decisa avanti (7-1, 9-3) con le staffilate di Haak e Plummer , figlie di una distribuzione perfetta di capitan Wolosz che può contare su una ricezione top. Bergamo fatica a proporre una valida resistenza, perchè il ritmo della Prosecco DOC Imoco, in tenutà “rosé”, è altissimo a partire da una battuta ficcante (bene Lubian e Haak) che propizia ulteriori break. Anche Alessia Gennari (4 punti, 2 muri nel set) oltre ad attaccare bene mette un bel turno di battuta per il +7 (14-7).

Le Pantere non si fermano e continuano questo set scintilante di “presentazione” al campionato italiano: Plummer continua a colpire (6 punti, 83% nel set!) Lubian attacca e mura (4 punti con 100% nel set in attacco), poi De Gennaro difende e Wolosz regala con la sua distribuzione (68% in attacco la percentuale dle primo set!) punti importanti a De Kruijf e Haak per il 19-8. La svedese fa vedere la sua classe (5 punti nel set) e passa regolarmente, chiude anche l’ultimo punto con un delizioso pallonetto 25-14.

Più equilibrata la seconda frazione fino al minibreak di Conegliano che si riprende la testa con Plummer che si muove bene a muro, 8-5 e coach Micoli prova a fermare l’ondata con un time out. Butigan e compagne provano a rientrare, Stufi va a segno, poi May dopo una buona difesa sigla il -2 (9-7), ma Marina Lubian spara forte dal centro e la Prosecco DOC resta avanti. Due aces in fila di capitan Asia Wolosz allargano il solco (11-7), ma Bergamo ora difende tantissimo e tiene sulla corda le Pantere che abbassano le percentuali d’attacco. Da Silva suona la carica, sul 15-11 c’è anche l’applauditissimo ritorno di Kelsey Robinson Cook che sostituisce Plummer. La squadra orobica combatte su ogni pallone, riemtra a -2 (20-18), ma De Kruijf vince un duello sotto rete e Conegliano si tiene avanti (21-18). Entra Squarcini per la battuta, ma Da Silva vola alto e chiude di mancino il nuovo -2, poi Emma Cagnin (entrata per May) centra il mani e fuori per il -1 (21-20). Da lì però la Prosecco DOC Imoco torna cinica e non lascia spazio alle ospiti chiudendo di prepotenza 25-21 con il colpo finale di Lubian.

Simile il terzo set con le Pantere che sgretolano pian piano la resistenza del muro ospite, trovando ottime cose in difesa dalle specialiste De Gennaro e Gennari, che favoriscono i punti in contrattacco di Plummer e Haak che scavano nuovamente il solco. La svedese, che sarà eletta MVP del match al suo esordio con la maglia delle Pantere, sigla il 13-7 dalla seconda linea, poi da posto 4 una diagonale strettissima fa spellare le mani ai pubblico e Conegliano vola irraggiungibile. Il set prosegue con una Prosecco DOC Imoco granitica nel muro-difesa e con una battuta sempre insidiosa che impedisce a Giulia Gennari di variare il gioco. La Gennari di Conegliano invece riceve e attacca per il 19-12, poi lascia il posto a Gray. Proprio la canadese si fa notare per la potenza del braccio, suo il 21-12 che spiana la strada al netto 3-0 (25-18, punto finale di Haak, MVP eTop Scorer con 15 punti) che fa iniziare con il sorriso l’annata delle Pantere, poi sommerse dall’affetto del pubblico a caccia di una foto o un autografo delle nuove e vecchie “star” del team gialloblù.

I PROTAGONISTI-

Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)- « É stato bellissimo tornare a casa al Palaverde dopo cinque mesi, c’era una bellissima atmosfera. Ero curiosa di vedere la nuova squadra e direi che considerando che avevamo fatto solo un paio di allenamenti insieme abbiamo fatto un buon lavoro contro una squadra non facile da affrontare come Bergamo, ora guardiamo avanti perchè c’e’ tanta strada da fare ».

Emma Cagnin (Volley Bergamo 1991)- « Speravamo di trovare Conegliano un po’ meno pronta viste le fatiche mondiali e il poco tempo a disposizione, ma non è stato così e loro si sono dimostrate fortissime fin dall’inizio. Sapevamo che erano forti, ma non già così pronte. Comunque abbiamo fatto la nostra partita mettendoci impegno e facendo anche vedere buone cose a tratti. Ora guardiamo avanti ».

I RISULTATI-

Vero Volley Milano – Wash4Green Pinerolo 3-1 (25-16 25-17 27-29 25-13) Giocata ieri

Igor Gorgonzola Novara – Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-15, 25-10, 25-21)

Reale Mutua Fenera Chieri – Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0 (25-14, 25-17, 25-12)

Il Bisonte Firenze – e-work Busto Arsizio 2-3 (25-16, 17-25, 25-16, 21-25, 10-15)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cuneo Granda S.Bernardo 3-2 (20-25, 23-25, 25-18, 25-23, 15-12)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (17-25, 24-26, 21-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Volley Bergamo 1991 3-0 (25-14, 25-21, 25-18)

LA CLASSIFICA-

Reale Mutua Fenera Chieri 3 (1 – 0); Igor Gorgonzola Novara 3 (1 – 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 3 (1 – 0); Savino Del Bene Scandicci 3 (1 – 0); Vero Volley Milano 3 (1 – 0); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2 (1 – 0); E-Work Busto Arsizio 2 (1 – 0); Il Bisonte Firenze 1 (0 – 1); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 – 1); Wash4green Pinerolo 0 (0 – 1); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0 (0 – 1); Volley Bergamo 1991 0 (0 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 0 (0 – 1); Trasportipesanti Casalmaggiore 0 (0 – 1).

IL PROSSIMO TURNO-26/10/2022 Ore 20-30-

E-Work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Trasportipesanti Casalmaggiore – Vero Volley Milano

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze

Wash4green Pinerolo – Igor Gorgonzola Novara

Cbf Balducci Hr Macerata – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Cuneo Granda S.Bernardo – Reale Mutua Fenera Chieri Si gioca il 27/10 ore 20.30