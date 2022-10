Volley - Battistoni, sempre presente

TORINO - Tre stagioni in punta di piedi. Ilaria Battistoni dall’annata 2020-2021 è il secondo regista dell’Igor Gorgonzola Novara. E ha interpretato in questi anni il suo ruolo con la stessa signorile dedizione che fu nel calcio di altri portieri chiusi da mostri sacri come Dino Zoff. Vi ricordate di Luciano Bodini? Sempre presente ma eterno numero 12. Il volley dà qualche chance in più ma bisogna essere bravi a prendersele. Ilaria è arrivata a Novara dal San Giovanni in Marignano. Poi ha cercato di dare il massimo quando le è stato chiesto. Una prima stagione in panchina mentre la titolare, Mica Hancock, frantumava record di ace; poi una seconda stagione in cui è state sempre più presente mentre la stella della statunitense andava spegnendosi in un’annata che si è dimostrata avara di soddisfazioni. Al terzo anno è arrivato l’ingaggio di un’altra statunitense, Jordyn Poulter, da Busto Arsizio. Palleggiatrice giovane ma di talento che si dimostrò, giovanissima, preziosa per Chieri e che è diventata campionessa olimpica con gli Stati Uniti nel 2021.