Per Chieri derby e primato

CUNEO - La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 stapazza a domicilio, nel derby, la Cuneo Granda S.Bernardo, infliggendo, nel posticipo della seconda giornata , alla squadra di Zanini un secco 0-3 (18-25 20-25 14-25) e resta a punteggio pieno issandosi in vetta alla classifica al pari della Savino Del Bene Scandicci. Prosegue dunque il magic moment della formazione di Bregoli che manda in archivio la quinta partita vinta per 3-0 su cinque dopo le tre partite di WEVZA Cup e il vincente l’esordio stagionale contro Casalmaggiore.

La partita di oggi non ha avuto storia, con le ragazze di coach Bregoli che hanno avuto la meglio in tutti i fondamentali. Ottima le gestione di Bosio, meritato MVP dell’incontro, che ha saputo innescare senza problemi le tre bocche di fuoco Grobelna, Cazaute e Villani, tutte con 14 punti realizzati. Senza storia il confronto a muro, con un netto 12-3 per le ospiti, frutto anche della puntualità delle centrali Mazzaro-Weitzel (5 blocks) e delle difficoltà in costruzione delle gatte, che chiudono con il 35% in attacco, sbagliando sul finale anche le più semplici situazioni. Un campanello d’allarme per mister Zanini, dopo la rimonta subita contro Vallefoglia, ma che va comunque contestualizzato in una situazione di infortuni pessima per le padrone di casa. Nella speranza di ritrovare presto l’organico al completo, hanno provato Kuznetsova (13) e Diop (12) a trascinare le compagne, ma senza successo.

I PROTAGONISTI-

Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Sono contentissima perché venire a giocare qua non è mai facile, loro sono sempre difficili da affrontare. Noi siamo state brave, abbiamo avuto pazienza imponendo il nostro gioco. L’ossatura è rimasta simile a quella dello scorso anno, ma abbiamo aggiunto dei tasselli importanti: siamo una squadra con 14 titolari, possiamo alzare il livello rispetto all’anno scorso. Le grandi squadre potranno faticare all’inizio, visti gli impegni delle nazionali, potranno esserci outsider e vogliamo dire la nostra ».

Lara Caravello (Cuneo Granda S.Bernardo)- « Sono felice di questa opportunità da titolare, è tutta un’altra storia rispetto ad entrare solo per pochi punti. Sto lavorando per cercare di dare solidità alle mie compagne. Purtroppo in questo momento non abbiamo cambi, è molto difficile, non possiamo permetterci un solo momento di distrazione. In più molte di noi sono nuove, speriamo di poter essere presto al completo per poter giocare al nostro meglio. C’è tempo comunque, dobbiamo lavorare e recuperare le nostre compagne il prima possibile ».

IL TABELLINO

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – REALE MUTUA FENERA CHIERI 0-3 (18-25 20-25 14-25)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Kuznetsova 13, Cecconello 2, Diop 12, Drews 8, Caruso 3, Signorile, Caravello (L), Montabone, Klein Lankhorst. Non entrate: Basso, Gay, Magazza (L), Szakmary, Battistino. All. Zanini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 14, Mazzaro 9, Grobelna 14, Villani 14, Weitzel 6, Bosio 2, Spirito (L), Storck 2, Morello, Nervini. Non entrate: Garreau Dje’, Fini (L), Rozanski, Butler. All. Bregoli.

ARBITRI: Puecher, Lot.

NOTE –Durata set: 23′, 26′, 22′; Tot: 71′.

MVP: Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri)

Spettatori: 1122

LA CLASSIFICA-

Reale Mutua Fenera Chieri 6 (2 – 0); Savino Del Bene Scandicci 6 (2 – 0); Igor Gorgonzola Novara 5 (2 – 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 5 (2 – 0); Vero Volley Milano 5 (2 – 0); E-Work Busto Arsizio 3 (1 – 1); Volley Bergamo 1991 3 (1 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2 (1 – 1); Wash4green Pinerolo 1 (0 – 2); Il Bisonte Firenze 1 (0 – 2); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 – 2); Trasportipesanti Casalmaggiore 1 (0 – 2); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0 (0 – 2).