Il big match è di Novara, travolta Scandicci

Stefano Lavarini – in attesa del recupero di Poulter – schiera la diagonale Battistoni-Karakurt, Danesi-Chirichella al centro, Bosetti e Adams in banda e Fersino libero. Massimo Barbolini – grande ex della partita insieme a varie giocatrici della compagine toscana – deve fare a meno all’ultimo momento anche di Elena Pietrini, oltre a Zhu e Merlo, e sceglie quindi il sestetto composto dalla diagonale Malinov-Antropova, Belien-Alberti al centro, Sorokaite-Shcherban in banda e Castillo libero.

Le padrone di casa impongono il proprio gioco fin dalle prime battute, con Karakurt a fare la voce grossa in attacco senza trovare opposizione nella metà campo toscana. Barbolini cambia diverse pedine – dentro anche Di Iulio per Malinov in cabina di regia – ma non trova la reazione delle sue ragazze, ed il set scivola velocemente sul 25-17.

Il tecnico della Savino Del Bene riparte inserendo la neo arrivata Washington al centro – altra ex dell’incontro – e Mingardi in banda, ma Novara parte ancora spedita in avvio (11-4). Dentro anche Angeloni per le ospiti, e quest’ultimo ingresso risveglia le toscane, che piano piano si fanno coraggio e impattano la parità (13-13). Sembra finalmente di vedere una partita combattuta con botta e risposta da entrambe le parti, ma l’equilibrio regna decisamente poco, con l’ace di Battistoni che propizia la fuga finale gaudenziana sul definitivo 25-19.

La Igor riparte fortissimo come aveva iniziato i precedenti parziali, ed il set scivola facilmente nelle mani delle piemontesi, complici i tanti problemi – soprattutto in ricezione – di Malinov e compagne. Finisce 3-0 per le azzurre ( 25-18), con la compagine di Lavarini che scavalca proprio Scandicci in classifica e si porta momentaneamente al primo posto, in attesa delle partite della domenica che completeranno il terzo turno.

I PROTAGONISTI-

Stefano Lavarini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Oggi grandi complimenti alle ragazze, non era facile affrontare questa partita, contro una grande squadra come Scandicci, in questo periodo della stagione; siamo ad inizio stagione, dobbiamo ancora trovare la condizione e non è facile giocare ogni tre giorni, lo si è visto anche a Pinerolo dove abbiamo faticato e giocato per ben cinque set. Brava Ilaria(Battistoni) in cabina di regia, ma brave tutte per l’atteggiamento dimostrato per tutto il corso della partita ».

Haleigh Washington (Savino Del Bene Scandicci)-« Non è facile trovare i giusti meccanismi in una squadra con così tante novità. Siamo ad inizio stagione e dobbiamo lavorare tanto per metterci in campo al meglio. E’ stato emozionante tornare qui a Novara per la prima volta da avversaria, ho tante amiche dentro e fuori dal campo, e faccio i complimenti a loro che han fatto una grande partita ».

IL TABELLINO

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-17 25-19 25-18)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Chirichella 6, Battistoni 1, Bosetti 11, Danesi 8, Karakurt 16, Adams 11, Fersino (L), Varela Gomez, Ituma, Giovannini. Non entrate: Bonifacio, Cantoni, Carcaces, Bresciani (L). All. Lavarini.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 9, Alberti, Antropova 7, Shcherban, Belien 6, Malinov, Castillo (L), Mingardi 6, Angeloni 2, Washington 2, Di Iulio 1. Non entrate: Guidi, Ting, Gamba (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Boris, Piperata.

NOTE –Durata set: 24′, 27′, 34′; Tot: 85′.

MVP: Caterina Bosetti (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 3500