Volley - La bella stagione di Chieri

TORINO - La bella stagione di Chieri ha un progetto alle sue spalle. Con un’altra vittoria per 3-0 contro Macerata la Reale Mutua Fenera ’76 per la prima volta nella sua storia è approdata al primo posto della classifica della Serie A1 femminile. Merito del 3-0 inflitto da Novara a Scandicci nell’anticipo del sabato ma non solo. Come ha dimostrato la partita contro Macerata, le giocatrici del tecnico Giulio Bregoli stanno vivendo un momento di forma che le permette di avere la meglio su squadra che sono ancora alla ricerca di equilibri e di inserire le ultime arrivate in gruppo. Contro ospite volitive e niente affatto arrendevoli le ragazze di Bregoli superano con maturità e determinazione i momenti difficili, mantenendo di fatto il controllo dal primo all’ultimo scambio. I parziali dei tre set (25-15, 25-16, 25-17) raccontano in modo fedele l’andamento della gara. Alle spalle c’è la programmazione fatta per partecipare al torneo Wevza che la società ha ospitato alcune settimane fa.