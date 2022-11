Nella 4a esame da grande per Chieri in casa di Conegliano

ROMA- Appena spenta l'eco della 3a giornata, che ha proiettato Chieri al comando da sola a punteggio pieno, domani, mercoledì 2 novembre, l'A1 Femminile torna in campo per consumare la 4a di andata. Posticipata al 9 novembre la sfida fra Bergamo e Cuneo sono in calendario sei partite. Il match clou al Pala Verde con Conegliano che ospita la capolista Chieri , match che potrà chiarire molto sulle ambizioni della sorprendente squadra di Bregoli. Emozionante derby del Ticino tra Busto Arsizio e Novara, Scandicci che ospita Casalmaggiore e Firenze in cerca di continuità a casa di Macerata. Un quarto d’ora più tardi, fischio d’inizio alle 20.45, l’ultima gara di giornata: Perugia-Milano, in diretta su Sky Sport Arena.

Torna tra le mura amiche la Wash4Green Pinerolo, dopo l’exploit che ha permesso di sfiorare la vittoria contro Novara. C’è da cancellare la brutta prestaizone di Palazzo Wanny contro Firenze, ma al Pala Bus Company arriva un avversario che vorrà rialzarsi allo stesso modo dopo la caduta dell’ultima giornata, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Non dovrebbero esserci cambi significativi nella formazione scelta da coach Marchiaro, mentre il tecnico Mafrici dovrà capire le condizioni di Vittoria Piani dopo l’infortunio alla caviglia di domenica: l’opposta italiana dovrebbe scendere in campo, se non dovesse farcela pronta Lutz, che contro Conegliano ha ben impressionato dopo l’uscita della compagna.

« Con Vallefoglia sarà un’altra gara tosta – dichiara per le pinelle capitan Zago – Entrambe arriviamo da una sconfitta quindi abbiamo voglia di riscatto e di dimostrare il nostro valore. Noi abbiamo il vantaggio del fattore campo che speriamo di sfruttare al meglio grazie al supporto del nostro caloroso pubblico. Continuiamo a lavoro per esprimere il nostro miglior gioco come nel match con Novara ».

Queste invece le parole di coach Mafrici:

« In queste prime giornate di campionato, per com’è il calendario non si può parlare né di squadre che puntano solo a salvarsi, né di squadre che ambiscono al titolo. Ogni turno ci riserva risultati inaspettati, impensabili, perché non c’è tempo di allenarsi. Molte squadre si stanno formando proprio in questi giorni, per cui ogni partita è un’incognita e, paradossalmente, chi ha avuto l’organico al completo dall’inizio è più avvantaggiato ».

La sfida della quarta giornata su cui saranno puntati tutti gli occhi degli appassionati, si giocherà al Palaverde di Villorba: le padroni di casa della Prosecco Doc Imoco Conegliano ospitano la capolista Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Uno scontro che metterà alla prova le ambizioni delle ragazze di coach Bregoli, a punteggio pieno e reduci da tre 3-0 consecutivi in campionato, apparse solide sia in difesa che in attacco, con le attaccanti Villani, Cazaute e Grobelna gestite ottimamente da Bosio. Le pantere, dietro di un solo punto, stanno ancora cercando l’assetto migliore post mondiale, con il tecnico Santarelli che ha fin qui sperimentato diverse soluzioni, con alternanza tra le bande e le centrali e tre certezze: Wolosz, Haak e De Gennaro.

Parla così alla vigilia dell’incontro l’allenatore Campione del Mondo con la Serbia:

« La partenza è stata buona, vincere tre gare di cui due in trasferta non è semplice. Ci saranno tante sfide complicate in questa stagione perchè come si è visto da queste prime giornate sarà un campionato molto difficile e bisognerà fare un passo alla volta e crescere di partita in partita. Chieri in vetta me l’aspettavo perchè è un’ottima squadra che si conosce molto bene e ha avuto una preparazione quasi al completo, è un’ottima squadra che non è più una sorpresa. Noi comunque non vogliamo fermarci e davanti al nostro pubblico mi aspetto un’altra prestazione in crescita della mia squadra ».

Per Chieri parola alla centrale Weitzel:

« Per noi è stato un inizio perfetto, con la vittoria della WEVZA Cup e 9 punti dopo le prime tre partite. Si vede che la squadra ha lavorato tanto nella preparazione. Sono arrivata tardi, ma ho il vantaggio che già conoscevo la società e alcune delle ragazze. La prossima partita sarà diversa. Conegliano è sempre la favorita, anche se noi in questo momento siamo primi. È ovviamente un sentimento speciale, ma sappiamo che la stagione è appena iniziata e che nelle prossime settimane ci sono tante sfide. La partita di domani sarà interessante, perché ci permetterà a che punto siamo rispetto a una squadra così forte ed esperta ».

Un match molto delicato aspetta la Savino Del Bene Scandicci, uscita con le ossa rotte dal big match contro Novara: a Palazzo Wanny arriva la rediviva TrasportiPesanti Casalmaggiore, reduce dalla prima vittoria in campionato nel 3-0 contro Cuneo. L’atterraggio in Italia delle americane ha cambiato il volto della squadra di coach Pistola: Carlini ha dato ordine alle trame offensive, Frantti è apparsa già in grande forma risultando decisiva contro le gatte. I due innesti, uniti alla qualità della rosa, fanno sognare i tifosi, convinti di poter migliorare la situazione di classifica della scorsa stagione. Per le toscane c’è da dimenticare in fretta la sconfitta precedente, ritrovando le vecchie certezze e ampliando le soluzioni davanti, in attesa del completo inserimento di Zhu: Washington deve entrare in piena sintonia con il palleggio, Mingardi deve calarsi a pieno nel ruolo di schiacciatrice, Antropova deve tornare a mettere a terra palloni.

Presenta la sfida coach Barbolini:

« Partita difficile. Giochiamo contro una di quelle squadre candidate ad essere una delle outsider del campionato: lo si è potuto vedere anche dalla partita che hanno disputato contro Monza, nella quale hanno giocato molto bene e sono arrivati al quinto set. Quella con Casalmaggiore sarà dunque una partita complicata per via del loro valore e anche perché noi dobbiamo ancora imparare a conoscerci. Dobbiamo reagire dopo la brutta prova di Novara, deve rimanere un episodio isolato, visto che in precampionato ed in campionato avevamo fatto bene. Ripartiamo e vediamo quello che valiamo ».

« Siamo molto contente che domenica sia arrivata la prima vittoria – dice invece Chiara De Bortoli – perchè questi tre punti hanno concretizzato tutto quello che di buono stiamo facendo in palestra. Ma con questo calendario stretto dobbiamo subito focalizzarci sulla gara con Scandicci. Sarà una partita veramente tosta: hanno giocatrici interscambiabili tra di loro, quindi dovremo essere brave ad adattarci. Sicuramente dovremo anche provare ad imporre in nostro gioco bloccando i loro terminali offensivi mettendole in difficoltà facendo bene non solo in battuta ed in ricezione ma anche nella fase di muro-difesa ».

Il lato positivo del tour de force di inizio campionato è che c’è subito la possibilità di rialzarsi dopo brutte cadute. Sarà questa la missione dell’e-work Busto Arsizio, sconfitta 3-0 da Perugia dopo due buone prove nelle prime uscite stagionali. All’E-Work Arena arriva però uno degli avversari peggiori: va in scena il derby del Ticino, c’è l’Igor Gorgonzola Novara. Una partita sentita, che le farfalle non potranno giocare a pieno organico: out Zannoni, probabile panchina per Olivotto e Lloyd, non ancora al meglio. Servirà la migliore Rosamaria, ex dell’incontro e pronta a far rimpiangere le zanzare, e tanto sostegno a muro dal duo Lualdi-Zakchaiou e dalle bande Omoruyi-Degradi. Perché dall’altro lato del taraflex, c’è una squadra che ha mostrato uno strapotere tecnico dall’inizio del campionato e anche contro Scandicci: Karakurt è in uno stato di grazia impressionante, Danesi e Chirichella stanno trovando sempre più sintonia con Battistoni in attesa di Poulter (anno scorso a Busto) e il duo Bosetti-Adams fa paura per la varietà di opzioni.

Carica per questo derby Loveth Omoruyi:

« Al di là dei problemi d’infermeria, dobbiamo cancellare al più presto la prestazione di Perugia: bene che arrivi subito una gara tosta come quella con Novara, sicuramente difficile ma estremamente stimolante. La Igor arriva in fiducia grazie al netto successo con Scandicci, ma noi giocheremo all’e-work arena e sono sicura che con l’aiuto del nostro pubblico riusciremo a fare bene come settimana scorsa contro Conegliano ».

Questo il commento di Sara Bonifacio:

« Mi aspetto di trovare una squadra molto combattiva, che in casa ha fatto un’ottima prestazione contro Conegliano e contro cui servirà mantenere la lucidità in ogni momento. Sappiamo che loro difendono bene e per questo non dovremo perdere la concentrazione e commettere errori per la foga di chiudere subito il punto. La bella prestazione con Scandicci ci serviva, in questo periodo c’è pochissimo tempo per allenarsi assieme e una partita così sarà sicuramente utile per costruire la nostra identità di squadra. Di certo ci ha fatte tornare in palestra ancora più cariche e motivate in vista dei prossimi impegni ».

Risultati opposti per la CBF Balducci HR Macerata e Il Bisonte Firenze nello scorso weekend: le arancionere sono cadute nettamente contro la capolista Chieri, le bisontine hanno festeggiato il primo successo contro Pinerolo. Servirà tutta la carica di un Banca Macerata Forum vestito d’arancio per infondere energia alla squadra di coach Paniconi, che proprio tra le mura del palazzetto marchigiano ha trovato la prima vittoria in stagione alla seconda giornata. Sarà ancora out Lipska, con il sestetto che non dovrebbe discotarsi troppo dalle precedenti uscite.

Il commento di Francesca Cosi:

« Per noi arriva un altro momento importante di questo intenso inizio di stagione, un altro match molto impegnativo contro una squadra quotata come Firenze. Siamo consapevoli che troveremo dall’altra parte della rete una formazione molto ben attrezzata. Fondamentale l’approccio giusto al match come abbiamo dimostrato di saper fare in occasione della sfida con Perugia, con l’aiuto del nostro pubblico possiamo provare a regalare un’altra soddisfazione ai tifosi maceratesi ».

Dopo le due sconfitte iniziali, Firenze ha ritrovato certezze soprattutto grazie alle sue centrali, Alhassan e Sylves, dividendo l’onere offensivo che nelle prime uscite si è poggiato soprattutto sulle spalle di Herbots e Nwakalor.

Così presenta la sfida Massimo Bellano:

« Credo che le difficoltà che incontreremo contro Macerata saranno simili a quelle della gara con Pinerolo. Affrontiamo una squadra che vive ancora sulle ali dell’entusiasmo per quanto di ottimo ha fatto nella scorsa stagione, e anche all’inizio di questo campionato. La cosa più importante sarà tenere il nostro ritmo con una certa costanza. Uno degli aspetti più determinanti in questo inizio di stagione è non avere troppi alti e bassi proprio nella fase del cambio palla, e su questo cercheremo di costruire la nostra partita ».

Una Bartoccini-Fortinfissi Perugia dall’umore decisamente positivo si appresta ad accogliere tra le proprie mura le vice campionesse italiane della Vero Volley Milano. I primi tre punti conquistati a scapito di Busto Arsizio hanno dato fiducia e consapevolezza alla squadra di coach Bertini, che ha trovato in Dilfer un’ottima guida per mettere in condizione le sue attaccanti migliori di fare male alle avversarie. Un gioco reso fluido anche per merito dell’ottimo inizio di campionato del libero Armini. Lato Milano, ghiotta occasione per provare a dare uno strappo in classifica, visto le partite molto pericolose che attendono le dirette concorrenti alla vetta. Orro è in grande forma (anche a muro: unica non centrale nella top10 dei blocks, con 8), le attaccanti viaggiano spedite, la correlazione muro-difesa funziona; c’è solo da evitare qualche calo di tensione di troppo che ha condizionato le prime uscite stagionali.

« Contro Milano avremo un’altra partita da bollino rosso – dichiara l’allenatore di Perugia Bertini – la cosa importante però sarà mantenere lo stesso spirito, cercare di aggredire il gioco avversario a prescindere da chi si ha avanti. Chiaramente sarà una partita molto complicata, ma la cosa più importante è vedere una squadra che gioca insieme e sentire il calore del pubblico del PalaBarton che contro Busto è stato il settimo giocatore in campo. Milano ha un roster di assoluto valore, sono una squadra costruita per vincere il titolo e quindi sarà molto complicato affrontarle, però è solo giocando contro queste squadre che si ha lo stimolo giusto per crescere ».

Così invece coach Gaspari:

« Dopo una vittoria si è tendenzialmente soddisfatti, anche se contro Bergamo non abbiamo fatto una bellissima partita. Dobbiamo migliorare nella gestione delle situazioni standard e, come ho già detto, in questa fase iniziale dovremo approfittare del calendario fitto per crescere sul campo, insieme. Perugia è una squadra che non ha iniziato bene, sorprendendo un po’ tutti con il successo su Busto Arsizio per 3-0. Troveremo quindi una squadra galvanizzata che gioca bene sul campo di casa. Noi dovremo essere concentrati e concreti, per evitare di incappare in nervosismi e situazioni problematiche. Dobbiamo limitare il loro gioco veloce ed essere ordinati tatticamente, consapevoli di crescere un passo alla volta, partita dopo partita ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA-



Mercoledì 2 novembre ore 20.30 diretta Rai Play (Differita giovedi 3 novembre ore 16.45 su Rai Sport + HD)

Wash4green Pinerolo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Carcione-Boris



Mercoledì 2 novembre ore 20.30-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Piperata-Pozzato

Savino Del Bene Scandicci – Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Verrascina-Zavater

E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Cappello-Braico

Cbf Balducci Hr Macerata – Il Bisonte Firenze Arbitri: Saltalippi-Vagni

Mercoledì 2 novembre ore 20.45 diretta Sky Sport Arena

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vero Volley Milano Arbitri: Luciani-Salvati

Mercoledì 9 novembre 20.30-

Volley Bergamo 1991 – Cuneo Granda S.Bernardo Arbitri: Zanussi-Jacobacci

LA CLASSIFICA-

Reale Mutua Fenera Chieri 9 (3 – 0); Igor Gorgonzola Novara 8 (3 – 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 8 (3 – 0); Vero Volley Milano 8 (3 – 0); Savino Del Bene Scandicci 6 (2 – 1); Il Bisonte Firenze 4 (1 – 2); Trasportipesanti Casalmaggiore 4 (1 – 2); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3 (1 – 2); E-Work Busto Arsizio 3 (1 – 2); Volley Bergamo 1991 3 (1 – 2); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 2); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2 (1 – 2); Wash4green Pinerolo 1 (0 – 3); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 – 3).