Pinerolo taglia Trnkova

TORINO - Veronika Trnkova lascia Pinerolo. «La Società Unionvolley Pinerolo, con grande rammarico, si è vista costretta ad attivare l’iter per l’interruzione del rapporto in essere con Veronika Trnkova. All’atleta, che oggi ha fatto rientro nel suo paese d’origine, la Società augura le migliori fortune sul piano umano e professionale» così recita lo scarno comunicato della Wash4Green che questa sera ospita Vallefoglia, per la quarta giornata d’andata, in un confronto che ha già il sapore dell’esame da non sbagliare. Pinerolo arriva alla partita con il peso della brutta sconfitta patita a Firenze. Le aspettative erano altre dopo la bella prestazione contro Novara in cui le torinesi avevano raccolto un punto ma erano state vicine a sfiorare l’impresa. A Firenze non hanno funzionato molte cose, comprese le bande (Carletti, Grajber e Ungureanu) che hanno raccolto pochissimo. Su questa delusione si è innestata l’esigenza di risolvere con la centrale ceca.