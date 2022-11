Volley - Cuneo ritrovi il suo spirito guerriero

TORINO - Cuneo riparte da un punto e da una settimana di lavoro. Questa sera la squadra biancorossa torna in campo per dare un nuovo inizio alla sua stagione in A1 femminile. L’avvio è stato difficile, condizionato da troppe assenze che hanno imposto al tecnico Emanuele Zanini di gestire l’emergenza senza cambi. Non è andata bene, soprattutto perché l’unico punto è arrivato nelle Marche; ma dopo che la squadra si era portata sul 2-0 e già pregustava i tre punti. Domani la Granda Volley torna in campo, al Palazzetto di casa alle 21 con diretta Rai Sport, ma la ripartenza rischia di spegnersi subito contro il muro di Conegliano. Non poteva esserci avversario più difficile, lo stesso che ha spento due giorni fa Chieri con una certa facilità. Diifile pensare che Cuneo possa fare l’impresa. Però c’è un obiettivo minimo che potrebbe valere tanto, in prospettiva. La formazione di Zanini, ancora a secco di vittorie e ultima in classifica, complice il rinvio della partita con il Volley Bergamo 1991 da mercoledì 2 a mercoledì 9, ha potuto godere di una settimana tipo per inserire nei meccanismi di gioco la centrale statunitense Anna Hall, arrivata a Cuneo solo sabato scorso, e per recuperare pienamente Gréta Szakmáry, apparsa in crescita negli ultimi allenamenti.