Cuneo lotta ma Conegliano è più forte

Cuneo inizia aggressivo (2-0), ma le Pantere le raggiungono presto sul 4-4 con Cook e Plummer. Le piemontesi ben guidate da Signorile si fanno inquattro in difesa e a muro. Le iniziative di Drews e Cecconello in attacco e i muri di Kuznetsova però lanciano Cuneo ancora avanti, complice un attacco gialloblù che si inceppa. Sul 13-8 per le padrone di casa allarme sulla panchina gialloblù che prova a correre ai ripari. Capitan Wolosz prova a dare sprint all’attacco delle venete, ma una Kuznetszova scatenata (8 punti nel set!) e un muro sempre solido tengono la Bosca San Bernardo avanti: 17-11. Entrano anche Gennari e De Kruijf, ma la squadra di coach Zanini non si ferma e tiene il vantaggio. Robinson Cook ci mette grinta, due punti consecutivi della statunitense, un colpo di De Kruijf e Conegliano risale a -4 (19-15). Robinson Cook (4 punti nel set) e De Kruijf spingono e con carattere arriva il -3 (21-18). Il gap però è ancora importante, ci vuole un extra sforzo delle Pantere che ci provano con un’ottima Alessia Gennari che sigla il -2 in attacco e il -1 a muro (22-21), time out piemontese. Ormai le Pantere hanno rialzato la testa e sono a un soffio dalle avversarie. ma devono recriminare sul troppo spazio concesso nella fase iniziale alle piemontesi: Drews (7 punti nel set) allunga ancora (23-21), poi due errori in fila della Prosecco DOC Imoco interrompono sul più bello l’ondata gialloblù e Cuneo si impone 25-21.

Anche nel secondo set la partenza migliore è quella della Cuneo Granda che si spinge avanti con le “solite” Kuzinetsova e Drews, ma Conegliano invece ora si schiera con Haak ora che rientra nel ruolo di opposto e si fa subito sentire, con la diagonale delle schiacciatrici composta ora da Gennari e Cook. Il nuovo assetto porta i suoi frutti (10-7), Haak libera il braccio (9 punti nel set con 2 muri e il 70% in attacco!) e pian piano la resistenza della squadra di casa si sgretola. Le Pantere difendono con De Gennaro che serra le fila e mettono giù punti pesanti in contrattacco (15-9). La Prosecco DOC Imoco non si ferma più, mette pressione con il servizio e Gennari va ancora a segno (17.9) ipotecando il set. De Kruijf si conferma in forma smagliante e continua a martellare, Cook Robinson si conferma ispirata in attacco (6 punti nel set) e dà anche spettacolo in difesa (21-13). Nel finale spazio anche per il debutto in regia della rientrante Roberta Carraro, fino alla comoda chiusura del set che la squadra veneta incamera per 18-25 con il missile finale di una super Haak, decisiva con il suo ingresso: 1-1.

Il primo minibreak del terzo set è per le Pantere (3-5), poi la saggia distribuzione di capitan Wolosz permette alla squadra gialloblù di restare avanti (9-12) nonostante i tentativi di risalire dell’ex Caravello e delle sue compagne. Il gioco al centro rende imprevedibile l’attacco, Squarcini impiomba il 9-14 e c’è la fuga delle Pantere, sull’11-16 coach Zanini chiede time out. Ora il ritmo della Prosecco DOC Imoco è travolgente, Gennari e De Gennaro fanno diga in difesa, Haak alza per Robinson che colpisce ancora per il +6 (11-17). Cuneo si riavvicina (15-19), ma Haak è una certezza e riporta a 5 punti il divario (15-20). E’ la spinta decisiva che interrompe le velleità di rimonta delle piemontesi e rilancia la Prosecco DOC Imoco verso la conquista del set. Entra anche il doppio cambio con Carraro e Plummer che danno il loro contributo nel finale quando Conegliano sembra avviata verso un comodo successo. Ma non mancano i brividi per il recupero delle piemontesi che approfittano di un momento di “relax” gialloblù e annullano tre set point dal 21-24, ma Federica Squarcini (4 punti nel set) mura con destrezza, poi attacco out ed è più faticosa del previsto la chiusura 25-27 che vuol dire sorpasso 2-1.

Il quarto set è condotto con autorità dalla squadra di coach Santarelli che ben presto prende in mano il controllo delle operazioni e scappa via (9-14). De Kruijf e compagne mettono il turbo in battuta, Haak chiude i contrattacchi e le Pantere mettono le ali (10-16). La svedese è un terminale sempre affidabile, spara colpi da tutte le posizioni, Cook Robisìnson è strepitosa nella sua performance a tutto campo (16 punti, MVP del match) difficile per le padrone di casa tenere il ritmo. Wolosz si sbizzarrisce a far divertire tutte le sue attaccanti e il set fila via liscio fino al punto finale di Isabelle Haak, il ventesimo della sua partita, per il 19-25 che suggella la quinta vittoria in altrettante gare di questo inizio di campionato per le Pantere che possono brindare in vetta alla classifica.

I PROTAGONISTI-

Noemi Signorile (Cuneo Granda Cuneo)- « Sicuramente è un buon segno che dopo il primo set siano tornate le loro titolari, vuol dire che le abbiamo impensierite. Hanno una rosa spettacolare, possono giocare in modi diversi, ma noi le abbiamo messe in difficoltà giocando probabilmente la miglior partita stagionale. Con squadre così bisogna essere perfette e noi abbiamo fatto qualche errore di troppo, ma i buoni segnali ci sono. Siamo quasi al completo per fortuna, ora ci aspettano delle partite importanti per migliorare la classifica. A partire da Bergamo, dove scenderemo in campo non con un coltello, ma con un’ascia tra i denti! ».

Alessia Gennari (Prosecco Doc Conegliano)- « Oggi abbiamo avuto difficoltà, simili a quelle nella partita contro Busto. Loro cambiando assetto ci hanno preso un po’ alla sprovvista, ma il turnover era necessario perché stiamo giocando tanto, certe cose le proviamo in partita e ci sta che non funzionino. Brave noi a portare a casa questi tre punti, abbiamo una rosa importante che permette all’allenatore di trovare soluzioni diverse con giocatrici che possono fare la differenza. Ora testa a Novara, siamo due squadre che hanno cambiato tanto ma è un big match che non vediamo l’ora di giocare ».

IL TABELLINO-

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3 (25-21 18-25 24-26 19-25)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Szakmary 13, Cecconello 10, Drews 15, Kuznetsova 20, Hall 7, Signorile 1, Caravello (L), Diop 1, Caruso, Magazza, Gay (L), Klein Lankhorst. All. Zanini.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Squarcini 12, Plummer 6, Robinson 16, Lubian, Wolosz 2, Gray 2, De Gennaro (L), Haak 20, Gennari 12, De Kruijf 9, Carraro. Non entrate: Furlan, Pericati (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Rossi, Braico.

NOTE –Durata set: 30′, 25′, 30′, 28′; Tot: 113′.

MVP: Kelsey Robinson (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 1782