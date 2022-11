Novara successo e primato, Chieri si riscatta contro Firenze

ROMA - La 5a giornata di andata del campionato di A1 Femminile ha lasciato immutate le distanze in vetta alla classifica. In attesa dello scontro diretto, in programma mercoledì 9 novembre, proseguono a braccetto Igor Gorgonzola Novara, che oggi ha superato Bergamo in quattro set,e Prosecco Doc Conegliano, vittoriosa ieri nell’anticipo di Cuneo. Ad una lunghezza la Vero Volley Milano che nell’altro anticipo ha superato la Balducci Macerata. Resta in quota la Reale Mutua Chieri che oggi ha travolto Il Bisonte Firenze. Risale la Savino Del Bene Scandicci che ha battuto a domicilio la Wash4green Pinerolo. Secco successo per la Megabox Vallefoglia che sconfigge con il massimo punteggio E-Work Busto Arsizio. Altra vittoria da tre punti per la Trasportipesanti Casalmaggiore contro una deludente Bartoccini Perugia.

TUTTE LE SFIDE-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – VOLLEY BERGAMO 1991-

Quinto successo in campionato per la Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini, che conquista tre punti importanti dopo due ore di battaglia con Bergamo, in un match segnato da tanti scambi serrati e da un testa a testa rotto dalle azzurre solo nelle fasi decisive di ciascun set, dopo il primo vinto dalle orobiche.

Igor in campo con Poulter (alla prima da titolare) in regia e Karakurt in diagonale, Chirichella e Danesi al centro, Bosetti e Adams in banda e Fersino libero; Bergamo con Da Silva opposta a Gennari, Butigan e Stufi centrali, Partenio e May schiacciatrici e Cecchetto libero.

Novara parte bene con due punti in fila di Danesi (3-1) e Karakurt che inchioda la diagonale (5-3), mentre Bergamo si affida all’ex Partenio che sorpassa con una parallela e un pallonetto vincenti (5-6) con May che poco dopo firma l’8-10 e costringe al timeout Lavarini. Karakurt prova a tenere le sue in gara (10-12) ma Da Silva (10-14) ristabilisce le distanze, mentre Lavarini prova a cambiare la diagonale principale (14-16). Ituma con due punti porta le sue sul 17-18, Da Silva scappa di nuovo 17-20 e nel finale gli errori azzurri e la miglior efficienza offensiva delle ospiti valgono il 18-25 per le ospiti.

Novara con Bonifacio in sestetto, Bosetti fa 2-0 (ace) e poi propizia il 4-3 di Chirichella con due gran difese ma la solita Partenio firma il sorpasso ospite (6-7) prima del nuovo pareggio firmato da Karakurt (10-10) che innesca un lunghissimo testa a testa. E’ sempre la turca a tenere avanti le azzurre (diagonale vincente, 16-15), poi Adams trova il break del 20-18 e poco dopo un ace di Karakurt vale il +3 che costringe al timeout Bergamo; Da Silva è l’ultima ad arrendersi (22-21), Bosetti fa due punti in fila (24-21) e Ituma chiude il set con un muro su Partenio, 25-21.

Lavarini manda in campo Carcaces, che pur bersagliata dal servizio ospite è protagonista nel break che porta Novara da 2-4 a 8-5 e poco dopo firma anche in parallela il 10-5. Micoli ferma il gioco sul +6 per Novara e poi rivoluziona poco alla volta il sestetto, mentre Novara tiene le distanze (15-9) prima della reazione ospite che riapre il set con il muro del 21-19. Bosetti reagisce (23-19), Bonifacio conquista il set-ball in primo tempo e poi chiude i conti con il muro del 25-19.

Bergamo riparte forte, con il turno in battuta di Da Silva (ace, 1-5) che mette sotto pressione le padrone di casa, poi Karakurt e Bosetti ricuciono lo strappo (6-7) prima del muro di Bonifacio che vale l’impatto a quota 7. Karakurt firma il break del sorpasso (13-11, muro), Bosetti allunga in diagonale (16-13) e poco dopo fa il bis in maniout (18-15) mentre la solita Da Silva tiene in gioco le sue (diagonale vincente, 18-17); sul più bello Novara trova l’ace di Karakurt (22-19) che di fatto “spacca” l’equilibrio e l’errore di Partenio vale il +4 sul 23-19. Chiude Bosetti in pallonetto (25-21), dopo un bel maniout di Ituma.

I PROTAGONISTI-

Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo contente, è una vittoria importante contro una squadra che ha combattuto su ogni pallone, come sapevamo che avrebbe fatto. Personalmente sono felice per aver potuto dare il mio contributo alla squadra, lavoro per farmi trovare pronta ogni volta e quando trovo spazio cerco di sfruttarlo al meglio. Ora arrivano altre sfide toste e importanti, dovremo lavorare per crescere ancora ».

Giada Cecchetto (Volley Bergamo 1991)- « C’è rammarico per non essere riuscite a conquistare punti ma anche la consapevolezza di aver fatto una bella partita contro una squadra, Novara, che è tra le meglio attrezzate del campionato. Da parte nostra, dobbiamo continuare a lavorare per crescere, sfruttare qualche passo falso delle big e in generale per arrivare al meglio a quelli che saranno gli scontri diretti ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – VOLLEY BERGAMO 1991 3-1 (18-25 25-21 25-19 25-21)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Chirichella 11, Poulter 1, Bosetti 14, Danesi 2, Karakurt 23, Adams 3, Fersino (L), Bonifacio 8, Ituma 5, Carcaces 5, Battistoni, Giovannini. Non entrate: Bresciani (L), Varela Gomez. All. Lavarini.

VOLLEY BERGAMO 1991: Partenio 8, Stufi 5, Gennari 5, May 11, Butigan 4, Da Silva 19, Cecchetto (L), Cagnin 2, Bovo 2, Turla’. Non entrate: Lanier, Cicola (L). All. Micoli.

ARBITRI: Armandola, Pozzato. NOTE –Durata set: 25′, 27′, 30′, 31′; Tot: 113′.

Spettatori: 2700

MVP: Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)

REALE MUTUA FENERA CHIERI – IL BISONTE FIRENZE-

Con un netto 3-0 (25-21, 25-14, 25-12) e con una prestazione davvero di altissimo livello, la Reale Mutua Fenera Chieri batte il Bisonte Firenze, e torna a macinare punti dopo la sconfitta patita mercoledì a Conegliano, e allunga il percorso netto fra le mura amiche del PalaFenera dove finora non ha ancora perso un set.

Funziona tutto alla grande per le ragazze di Bregoli che entrano in campo con un piglio molto aggressivo e con autorevolezza crescente chiudono in poco più di un’ora i conti. Le toscane, piuttosto fallose, si trovano sempre a inseguire senza riuscire quasi mai a contrastare il ritmo imposto alla gara dalle biancoblù. Tranne il primo set, relativamente in bilico nel finale, nella seconda e nella terza frazione non c’è più partita.

Nell’eccellente prova collettiva delle chieresi spiccano i 15 punti di Grobelna, i 13 di Cazaute e i 12 di Villani, premiata MVP. Al Bisonte non bastano i 12 punti di Herbots.

Nel primo set sul 4-4 si registra il primo strappo a firma Chieri che sale a 9-5 (ace di Mazzaro). Sul 10-8 si registra un secondo allungo biancoblù, complici tre errori ospiti consecutivi in attacco che portano il punteggio sul 14-8. Su ficcanti servizi di Sylves le toscane riducono il passivo a 14-11. Cazaute ferma la rimonta del Bisonte con una bella piazzata da posto 4, ma Firenze un punticino alla volta fa sentire il fiato sul collo alle padrone di casa arrivando a sfiorare il pareggio sul 18-17 (Herbots) e 19-18 (Van Gestel). Nel momento più delicato Grobelna ridà respiro a Chieri che poi torna ad allungare con Storck, appena entrata per il doppio cambio con Morello. Sul 24-21 Nwakalor annulla la prima palla set. Nell’azione successiva Cazaute mette a terra il 25-21.

Nel secondo set Subito avanti di qualche punto (6-4, Villani), grazie a un piglio aggressivo e giocate di altissimo livello la squadra di Bregoli aumenta rapidamente il vantaggio (11-6, 15-9), toccando addirittura il +12 sul 23-11 (attacco fuori di Herbots). Chieri chiude il set sfruttando la prima occasione con Villani (25-14).

L’avvio di terzo set è appannaggio del Bisonte che conduce fino al 3-4. Qui Chieri cambia passo, capovolge il punteggio in 6-4 (Grobelna) e da lì in avanti, come già nella seconda frazione, impone un ritmo forsennato toccando gli 11 punti di vantaggio già sul 18-7 (Mazzaro). I titoli di coda scendono alla prima palla match quando Adelusa attacca fuori (25-12).

I PROTAGONISTI-

Francesca Villani (Reale Mutua Fenera Chieri) – « Per noi era importante rifarci dopo la sconfitta di mercoledì: siamo contente per l’atteggiamento di squadra, è stata una bella prova di tutte quante e questa è stata la nostra forza ».

Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze) – « Oggi non abbiamo lavorato bene sul muro difesa: loro passavano con molta facilità in attacco mentre noi non siamo state brave ad adattarci al loro gioco e non siamo mai riuscite ad entrare in partita. Noi non siamo queste, non abbiamo fatto vedere quello che veramente valiamo e da domani cominceremo a lavorare per la prossima gara. Su cosa? Per esempio sulle situazioni di muro difesa ma anche sulla difesa su muro a uno: oggi abbiamo subito tanti punti così, invece dobbiamo essere presenti e difendere anche in quelle situazioni ».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI – IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-22 25-14 25-12)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Villani 12, Weitzel 6, Bosio 1, Cazaute 13, Mazzaro 5, Grobelna 15, Spirito (L), Storck 1, Morello, Nervini. Non entrate: Garreau Dje’, Fini (L), Rozanski, Butler. All. Bregoli.

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 4, Sylves 2, Cambi, Herbots 12, Alhassan 8, Nwakalor 7, Panetoni (L), Knollema 3, Graziani 1, Adelusi 1, Lapini (L), Guiducci, Kosareva, Lotti. All. Bellano. ARBITRI: Caretti, Florian.

NOTE – Spettatori: 1046, Durata set: 25′, 21′, 23′; Tot: 69′.

MVP: Francesca Villani (Reale Mutua Fenera Chieri)

Spettatori: 1046

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – E-WORK BUSTO-

La Megabox Vallefoglia vince 3-0 con e-Work Busto Arsizio, guadagna il secondo successo consecutivo e, soprattutto, guarda con più ottimismo al futuro, perché la squadra cresce, è determinata ed esce da questo avvio di campionato, caratterizzato da 5 partite in 2 settimane, con tanta energia e più autostima. L’Mvp è Tatiana Kosheleva (16 punti), che dopo aver ritirato il premio ha ringraziato tutte le sue compagne di squadra. Ed effettivamente, la firma sul successo è senza dubbio del collettivo. Un’altra buona notizia per coach Mafrici.

Nel primo set c’è Lloyd, acciaccata, nella regia di Busto e il primo minibreak lo scava Rosamaria con un pallonetto (3-5). Piani e Kosheleva riportano il parziale in parità (6-6), ma funziona il muro delle ospiti (7-9) e la partita è in perfetto equilibrio, spezzato dalle Tigri (16-12, e 20-14), che trovano spazi utili nella difesa bustocca, grazie anche al doppio cambio lungo di Mafrici (Lutz-Carraro per Hancock-Piani). Le battute di Ace Machine portano Vallefoglia fino al 25-18.

Nel secondo set, sono il muro e la difesa della Megabox funzionano e spezzano l’equilibrio iniziale (11-6), con Musso costretto a chiedere time-out. Le Tigri sembrano giocare sul velluto, sbagliano poco: funziona, in particolare, l’intesa ricezione-regia, con Busto che non riesce a leggere nelle mani di Hancock (18-9 con la schiacciata di Kosheleva), perché la regista ha una straordinaria velocità nella distribuzione dei palloni. Lloyd fatica, Musso mette Monza al suo posto in regia e Vallefoglia è al massimo vantaggio (21-10), con l’accoppiata a muro Piani-Mancini che è implacabile. Omoruyi fa vedere di cosa è capace, anche in chiave azzurra, e insieme a lei Rosamaria, ma non basta a Busto che perde anche il secondo parziale a 18.

Per Vallefoglia, il rischio nel terzo set era quello di allentare la presa: non è stato così. Busto non ha punti di riferimento (4-2) e si aggrappa al servizio di Rosamaria e alle schiacciate di Omoruyi per tenersi in partita (5-6). Come per i primi due set, le squadre si rincorrono fino a un quarto del parziale (12-12), poi è D’Odorico a spezzare l’equilibrio (16-13), a punto dalla banda e con il servizio. La Megabox non rischia niente, nella difesa non ci sono varchi e la partita finisce su un tranquillo 25-21, al secondo match-ball.

I PROTAGONISTI-

Tatiana Kosheleva (Megabox Vallefoglia)- « Il premio di MVP è per la squadra, perché finalmente è il risultato della collaborazione di tutto il team. Dopo il brutto infortunio sono tornata in campo più determinata che mai e sono fortunata, perché faccio una cosa che mi piace, che mi da risultati , ma soprattutto perché mi fa sentire sempre più parte di una grande famiglia ».

Marco Musso (Allenatore e-Work Busto Arsizio)- « Anche oggi difficile da commentare: credo che dobbiamo fare i conti con quello che siamo in questo momento, col fatto che dobbiamo essere consapevoli che tutto questo non è sufficiente per andare da nessuna parte. Non bastano due allenamenti fatti meglio rispetto all’ultimo mese per pensare di essere guariti. Oggi siamo un gruppo con grosse difficoltà: parliamo troppo di individualità quando da questi problemi si esce da squadra. E’ necessario fare qualcosa in più per gli altri: ora sotto con il lavoro, aumenteremo le richieste, dovrà aumentare l’auto-esigenza da parte di tutti altrimenti la stagione è difficile da girare. Qui ci sono ottimi giocatori che possono fare ottime cose, ma per esserlo concretamente devono entrare nell’ottica di fare qualcosa in più per tutto il contesto. Dobbiamo fare tutti di più, me compreso ».

IL TABELLINO-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-18 25-18 25-21) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 4, Hancock 3, Kosheleva 16, Mancini 7, Piani 10, D’odorico 13, Sirressi (L), Lutz 3, Carraro. Non entrate: Martinelli, Borelli (L), Papa, Berti, Barbero. All. Mafrici.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Lloyd 1, Omoruyi 7, Olivotto 7, Montibeller 13, Degradi 2, Zakchaiou 4, Bressan (L), Stigrot 6, Lualdi 2, Monza. Non entrate: Colombo, Battista. All. Musso. ARBITRI: Lot, Turtu’.

NOTE –Durata set: 24′, 26′, 24′; Tot: 74′.

MVP: Tatiana Kosheleva (Megabox Vallefoglia)

Spettatori: 468

WASH4GREEN PINEROLO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Secondo successo consecutivo per Savino Del Bene Volley che si impone 3-1 al Palabus Company di Villafranca Piemonte, sconfiggendo le padrone di casa di Pinerolo in un’ora e 36 minuti. Prima vittoria per 3-1 nella stagione della squadra di coach Barbolini, che mai era arrivata al quarto set in questo avvio di campionato. La Savino Del Bene Volley ha dato continuità al successo ottenuto con Casalmaggiore lo scorso 2 novembre.

Coach Marchiaro schiera un 6+1 composto da Bortoli al palleggio, Renieri da opposto, Akrari e Gray come centrali, Carletti e Grajber in banda e Moro come libero.

Massimo Babrolini invece schiera la sua squadra con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Washington e Alberti come centrali. In banda ci sono Sorokaite e Zhu Ting, con la cinese alla sua prima gara da titolare con la maglia della Savino Del Bene Volley. Castillo è invece la titolare nel ruolo di libero.

Avvio di gara in cui la Savino Del Bene Volley mette subito in chiaro la sua forza. Dopo un iniziale parità sul 2-2 infatti le ragazze di Barbolini balzano al comando della gara sul +5 (3-8). Pinerolo corre ai ripari chiamando un time out, ma al rientro in campo il gap si allarga ancora e Sorokaite con uno splendido roll shot mette a terra il punto del 4-12 che obbliga coach Marchiaro ad un nuovo time out. Gli “stop” alla gara non fermano la Savino Del Bene Volley, che tocca il +10 sul 4-14 e il +15 sul 6-21. Nel finale di set Pinerolo rosicchia qualche punto e ricuce, ma la Savino Del Bene Volley si impone comunque con un netto 13-25.

La seconda frazione di gioco si aprire con un nuovo tentativo di fuga della Savino Del Bene Volley e Pinerolo, sotto 3-8, ferma la gara con un time out. La formazione piemontese esce dalla pausa tecnica con rinnovati stimoli e accorcia fino al 7-9, ma un nuovo allungo delle ragazze di Barbolini è dietro l’angolo. In un istante la Savino Del Bene Volley si ritrova avanti sul 7-12 e per coach Marchiaro e nuovamente necessario spendere un time out ed evitare che Scandicci allunghi ancora. Scandicci arriva sul 9-16 poi, anche a causa di qualche errore di troppo, Pinerolo riesce a tornare sul –5 (12-18). Pinerolo accorcia ancora ed arriva sul 17-21, ma la Savino Del Bene Volley non si fa intimorire e con Antropova mette a terra il muro del 18-24, mentre con Sorokaite pone fine al set: ace per Indre e seconda frazione conquistata 18-25.

Il numeroso e rumoroso pubblico di Pinerolo da un grande contributo alla squadra che, sospinta da un grande tifo va in vantaggio per 7-3, costringendo coach Barbolini a chiamare un time out. Il tecnico della Savino Del Bene Volley manda in campo Mingardi e la sua formazione inizia la rimonta. Il pareggio arriva sul 10-10, con Pinerolo che non riceve al meglio ed Alberti che ne approfitta. Il set rimane una sfida punto a punto e nessuna delle due squadre riesce a costruire il break decisivo. La Savino Del Bene Volley va sul +2 (17-19) sfruttando un fallo di invasione avversario e Marchiaro, in una fase cruciale della gara, chiama il time out. È una scelta saggia perchè la formazione piemontese aggancia il pari sul 19-19 e addirittura riesce a costruire un contro break che la porta avanti sul 23-21. Barbolini spenda un time out, ma la Savino Del Bene Volley non riesce più a recuperare. Pinerolo si aggiudica il set con il risultato di 25-22.

Ferita nell’orgoglio la Savino Del Bene Volley rientra in campo determinata a fare suo il set e la partita. Di Iulio realizza il muro del 3-7 e porta al time out di Marchiaro. Al rientro in campo la squadra piemontese non riesce a segnare e la Savino Del Bene Volley si porta sul +10 (5-15). Il set è una vera e propria formalità, dopo aver concesso il terzo set, la formazione di Barbolini fa suo il quarto set con il risultato di 8-25.

I PROTAGONISTI-

Federica Carletti (Wash4green Pinerolo)- « Una partita difficile. Loro sono una big del campionato. Il terzo set è stato sicuramente molto positivo. Nel quarto dovevamo partire più aggressive e non dovevamo lasciarle andare perché sono squadra ordinata con tanti cambi e quando vanno avanti nel punteggio è poi difficile riaggrapparle. È importante esser squadra, essere coese, andare avanti e pensare alla prossima partita. Eravamo in formazione rimaneggiata oggi ma continuiamo a lavorare e pensiamo alla prossima gara ».

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Dobbiamo fare i complimenti a questa realtà perchè un palazzetto caldo e corretto come questo è veramente difficile da trovare. La partita l’abbiamo vista: abbiamo avuto un set di black out, ma darei anche a loro dei meriti, visto che hanno difeso bene e sbagliato poco. Gli atri set siamo sempre stati sempre abbondantemente in vantaggio. Non sono queste le partite per dare un giudizio sul nostro gioco, ma sono le partite in cui fare 3 punti. Come dico spesso dobbiamo ancora crescere tanto, anche perchè dopo Macerata arriveranno partite molto difficili. In settimana abbiamo lavorato duro e magari oggi siamo arrivati anche un po’ in riserva, però adesso riposiamo un paio di giorni e poi ci prepariamo ad un nuovo blocco di partite molto impegnativo ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (13-25 18-25 25-22 8-25)

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber, Gray 7, Bortoli 1, Carletti 14, Akrari 8, Renieri 2, Moro (L), Ungureanu 9, Bussoli 5, Tosini. Non entrate: Zago, Gueli (L), Prandi. All. Marchiaro.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 12, Alberti 14, Antropova 13, Ting 16, Washington 10, Di Iulio 2, Castillo (L), Mingardi 6, Angeloni, Gamba (L). Non entrate: Shcherban, Malinov, Belien, Pietrini. All. Barbolini.

ARBITRI: Papadopol, Selmi.

NOTE – Durata set: 22′, 25′, 30′, 19′; Tot: 96′.

MVP: Sara Alberti (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 980

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-

Una Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore cinica e coraggiosa chiude la pratica Perugia in tre set mantenendo in mano il ritmo del gioco praticamente dall’inizio alla fine della gara. Frantti, premiata Mvp della gara, chiude con 20 punti personali, ben 8 gli ace totali di squadra, De Bortoli fa siglare un 50% di rice positiva. Prossimo appuntamento per le rosa domenica 13 novembre al PalaVerde contro Conegliano.

E’ Lohuis ad aprire le danze staccando ad un piede, Lazic pareggia i conti, 1-1, l’ace poi della stessa schiacciatrice porta avanti Perugia 2-1. Frantti impatta sul muro ospite e fa 2-3. Frantti viene murata e Perugia si porta sul 5-2, ma la stessa schiacciatrice americana si fa perdonare subito prima con un bell’attacco e poi con una battuta che mette in difficoltà la difesa, 4-5. Gran botta di Perinelli sulle mani del muro perugino, 5-6, Frantti in pipe rimette tutto in parità, 6-6. Altro bel passante di Perinelli che trova una bella parallela e fa 7-7. Samedy conclude il break di Perugia e porta le sue con un pallonetto sull’11-7, time out per coach Pistola. Si rientra in campo e ci pensa Perinelli a mettere a referto il suo attacco, Frantti poi accorcia nuovamente, 9-11. Arriva anche l’ace di Perinelli che regala il 10-11 alla Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, l’errore umbro poi pareggia, 11-11. Altro ace per Perinelli che fa 12-11 Casalmaggiore e coach Bertini chiama time out. Tornati in campo è Frantti a mettere a terra il pallone del 13-11. La rice di Perinelli non è perfetta ma Carlini è attenta sottorete e fa 15-13. Adhu Malual ci mette tutto il braccio e non ce n’è per nessuno, 16-14. L’attacco di Malual finisce out, ma l’opposta romana non ci sta e nell’azione successiva fa un buco per terra, 17-16, è ancora Malual poi a siglare il punto, 18-16, time out Perugia. Samedy ci prova a piazzare il suo colpo ma Lohuis fa ombra, monster block e 19-17. Il 20-18 è frutto di un errore di Lazic, Frantti poi slega il braccio in diagonale ed è 21-18. Altro bell’attacco di Frantti che trova il mani out utile per il 22-18, l’ace di Perinelli poi fa 23-18. Ali Frantti ci mette le manone e Perugia non passa, 24-19, Samedy annulla il primo set point. Samedy annulla anche la seconda palla set per le rosa, coach Pistola preferisce chiamare time out per invertire il ritmo, 21-24. Diagonale al tritolo di Frantti che chiude 25-21. Top scorer: Frantti 9, Polder 6

E’ Melandri a dare il la alla seconda frazione, primo tempo e 1-0, l’errore di Samedy fa 2-0. Perugia si rifà sotto ma l’errore dell’opposta umbra regala il 4-2 a Casalmaggiore, l’ace di Perinelli poi allunga, 5-2 Vbc. Bomba di Malual in diagonale che fa 7-4. Gran primo tempo di Lohuis che si alza velocissima e trova il 9-6, E’ Frantti a mandare le rosa in doppia cifra, mani out, confermato dal video check, e 10-6 Casalmaggiore, la diago di Frantti allunga nuovamente e costringe coach Bertini al time out, 11-6. Si torna in campo e il pallone morbido di Malual finisce nei tre metri avversari, 12-6, la difesa errata sulla battuta seguente di Perinelli fa 13-6. Ottimo il passante di Frantti, mattatrice del match sinora, che trova il 15-7 e time out Perugia. Tocco d’astuzia di Carlini al ritorno in campo che sottorete non perdona, 16-7. Le ospiti lentamente provano la risalita così, arrivate sull’11-17, coach Pistola chiama time out. Tocco al miele di Frantti che lascia la difesa impietrita, 18-12. Carlini si gira e trova d’istinto il centro del campo, 22-15. Lohuis stacca ad un piede e constringe il muro ospite a mandare il pallone contro l’asticella, 23-16, Frantti allunga e trova il 24-16, Lohuis chiude con un ace 25-16. Top scorer: Frantti 8, Samedy e Nwakalor 4

Nel terzo si parte sull’equilibrio, l’errore ospite regala il 3-2 a Casalmaggiore, la fast di Polder fuori poi fa 4-2. Frantti sigla l’ace del 6-2 e time out per Perugia. Si torna in campo ed è la parallela di Perinelli a finire a terra, 7-2, il primo tempo di Melandri allunga nuovamente, 8-2. Altro ace per le rosa, altro ace per Frantti, 10-2, nell’azione successiva poi Melandri alza la saracinesca e mura Samedy, 11-2, Malual chiude il break, 12-2. Mani out d’intelligenza di Perinelli che fa 13-3. Lazic ci prova ma Carlini alza il muro e non si passa, 14-4. Ancora Carlini, questa volta si trasforma in schiacciatrice e il suo attacco è positivo, 16-5. La battuta di Frantti mette in difficoltà la difesa umbra che manda a rete la risposta, 20-11. Diagonale in rincorsa per Perinelli che fende il campo e fa 21-13, Piva allunga a tutto braccio. E’ Lohuis a trovare il match point in primo tempo, 24-14, Perinelli chiude in mani out. 25-14 e 3-0!

I PROTAGONISTI-

Ali Frantti (TrasportiPesanti Casalmaggiore)- « Sono felice per quello che abbiamo fatto io e le mie compagne oggi qui, lavoriamo tanto in palestra per spingere al servizio ed avere una buona correlazione muro-difesa, è stata un’altra buona partita dopo quella di mercoledì scorso ma quello che mi preme di più è dare valore al grande lavoro di squadra che abbiamo fatto stasera ».

Linda Nwakalor (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Oggi non è stata una buona giornata, venivamo da due partite positive e siamo consapevoli del valore e di cosa siamo in grado di fare. C’è dispiacere per non essere riuscite a riportare sul campo quanto avevamo preparato durante la settimana, ma già da martedì si pensa alla prossima partita con l’obiettivo di ritornare sulla scia positiva, anche se interrotta questa sera, che stavamo intraprendendo ».

IL TABELLINO-

TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: 3-0 (25-21, 25-16 /25-14)

TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE Carlini 6, Malual 7, Melandri 4, Lohuis 8, Frantti 20, Perinelli 11, De Bortoli (L), Mangani, Piva 1. Non entrate: Scola, Braga L. (L), Braga E., Dimitrova (K), Sartori. All. Pistola

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Dilfer 1, Samedy 9, Polder 10, Nwakalor 6, Lazic 8, Gardini 2, Armini (L), Provaroni 1, Rumori, Bartolini 1, Galic 2. Non entrate: Avenia. All. Bertini

ARBITRI: Spinnicchia-Piperata

NOTE-Durata: set: 26′, 24′, 24′. Tot: 74′.

Ali Frantti (Trasportipesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 1.191

I RISULTATI-

Igor Gorgonzola Novara-Volley Bergamo 1991 3-1 (18-25, 25-21, 25-19, 25-21)

Vero Volley Milano-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-23, 25-17, 25-23) Giocata ieri

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-22, 25-14, 25-12)

Cuneo Granda S.Bernardo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (25-21, 18-25, 24-26, 19-25) Giocata ieri

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-18, 25-18, 25-21)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-21, 25-16, 25-14)

Wash4green Pinerolo-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (13-25, 18-25, 25-22, 8-25)

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 14 (5 – 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 14 (5 – 0); Vero Volley Milano 13 (5 – 0); Reale Mutua Fenera Chieri 12 (4 – 1); Savino Del Bene Scandicci 12 (4 – 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 (3 – 2); Il Bisonte Firenze 7 (2 – 3); Trasportipesanti Casalmaggiore 7 (2 – 3); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 4 (1 – 4); Volley Bergamo 1991 3 (1 – 3); E-Work Busto Arsizio 3 (1 – 4); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 4); Wash4green Pinerolo 1 (0 – 5); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 – 4).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-



Volley Bergamo 1991 – Cuneo Granda S.Bernardo, 09/11/2022 ore 20.30, 4a Giornata

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano, 09/11/2022 ore 20.30, 9a Giornata

Vero Volley Milano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 12/11/2022 ore 20.30, 6a Giornata

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri, 12/11/2022 ore 21.00, 6a Giornata

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Trasportipesanti Casalmaggiore, 13/1/-2022 ore 17.00, 6a Giornata

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Wash4green Pinerolo, 13/11/2022 ore 17.00, 6a Giornata

Volley Bergamo 1991 – E-Work Busto Arsizio, 13/11/2022 ore 17.00, 6a Giornata

Cbf Balducci Hr Macerata – Savino Del Bene Scandicci, 13/11/2022 ore 17.00, 6a Giornata

Il Bisonte Firenze – Cuneo Granda S.Bernardo, 13/11/2022 ore 19.30, 6a Giornata