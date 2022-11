Sitting Mondiali Femminili: Italia-Bosnia è la sfida degli ottavi

SARAJEVO (BOSNIA ED ERZEGOVINA)- L' Italia Femminile di Sitting Volley , dopo il successo di ieri contro la Germania, si concede una giornata di riposo, il attesa di affrontaregli ottavi dei Mondiali di finale nei quali dovrà conftontarsi con le padrone di casa della Bosnia ed Erzegovina. Le azzurre che, nella Pool C hanno conquistato due vittorie ed un ko per mano del Brasile, ha tutte le carte in regola per andare avanti nella competizione.

Nella giornata di oggi, invece, si sono concluse le ultime gare della fase a gironi che hanno decretato le squadre qualificate direttamente ai quarti di finale e gli accoppiamenti per gli ottavi di finale in programma domani. Brasile, Usa e Ruanda hanno chiuso al primo posto i rispettivi raggruppamenti e sono già certe di un posto nei quarti di finale.

Da domani martedì 8 novembre, dunque, inizierà la fase ad eliminazione della rassegna iridata. Le ragazze guidate dal CT Amauri Riberio giocheranno l’ottavo di finale presso l’impianto dell’Hotel Hills contro la Bosnia ed Erzegovina alle ore 9.

La Nazionale tricolore, vice campione d’Europa, ha tutte le carte in regola per proseguire al meglio la sua avventura ai Campionati del Mondo. È proprio il CT delle azzurre Ribeiro a fare un bilancio di quanto visto in campo nelle prime tre gare e presentare l’ottavo di finale.

LE PAROLE DEL TECNICO-

« Il bilancio della fase a pool è certamente positivo, abbiamo iniziato bene con la vittoria sulla Finlandia. Nel secondo match abbiamo perso contro un ottimo Brasile, una squadra molto forte che ha beneficiato anche del rientro di alcune giocatrici assenti nell’ultimo periodo. Noi abbiamo comunque dimostrato di essere competitivi e di avere le possibilità per mettere in difficolta le avversarie. Ieri una vittoria importante contro la Germania che ci ha garantito il secondo posto nel girone. Domani – sottolinea il tecnico; giocheremo l’ottavo di finale contro la Bosnia alla loro prima partecipazione in una competizione di questo livello. Siamo molto fiduciosi e abbiamo tutte le carte in regola per proseguire al meglio in questo campionato del mondo ».

IL CALENDARIO-

Ottavi di finale - 8 novembre

ore 9.00 Italia-Bosnia ed Erzegovina

ore 9.15: Canada – Ungheria

ore 11.30: Slovenia – Finlandia

ore 11.45: Polonia– Germania

ore 15.30: Ucraina - Iran

9 novembre-

Quarti di finale

Playoff 9-13 posto

10 novembre-

Semifinali 1°-4° posto

Semifinali 5°-8° posto

Semifinali 9°-13° posto

11 novembre-

Finale 1°-2° posto e 3°-4° posto

Finale 5°-6° posto e 7°-8° posto