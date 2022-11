Novara-Conegliano e Cuneo-Bergamo per un intenso mercoledì di A1

Al PalaIntred si incrociano Bergamo e Cuneo, due squadre in cerca di punti per risalire la classifica. Al PalaIgor va invece in scena, a poco più di due settimana dalla sfida di Supercoppa Italiana vivo, il clàsico della pallavolo femminile degli ultimi anni: Novara contro Conegliano. Entrambe con cinque vittorie in questo inizio di stagione, entrambe senza sconfitte, appaiate in testa alla classifica con 14 punti: chi vince prende tutto.

Ancora a secco di vittorie stagionali la Cuneo Granda S.Bernardo che domani, mercoledì 9 novembre, arriverà al Pala Intred per il recupero della quarta giornata contro la Volley Bergamo 1991. Entrambe le squadre sono uscite sconfitte dal precedente turno contro le due capolista, Conegliano e Novara, riuscendo però a strappare un set nei rispettivi confronti e a mostrare qualche progresso nel gioco e nella condizione. Due formazioni colpite da diversi infortuni, con le orobiche che sapranno solo all’ultimo se Lanier e Frosini torneranno a disposizione e le gatte che dopo aver patito assenze molto importanti, stanno finalmente ritrovando le titolari. Una sfida delicata, che nessuno dei due allenatori ha intenzione di perdere.

« Mi è piaciuto molto l’atteggiamento con cui siamo scese in campo contro Conegliano – ha dichiarato Kuznetsova – Sapevamo che contro una squadra così forte l’unico modo per giocarcela era rischiare, e l’abbiamo fatto. In alcune fasi della partita abbiamo espresso davvero una buona pallavolo. Se a Bergamo giocheremo con la stessa mentalità e alzeremo ancora il nostro livello di gioco avremo tutte le carte in regola per conquistare la prima vittoria in campionato e tornare a muovere la classifica ».

« A Novara ci è rimasto l’amaro in bocca – ammette invece Giulia Gennari – perché siamo state brave e aggressive nel primo set, poi abbiamo ceduto in alcuni fondamentali. Per vincere, invece, non bisogna mollare nemmeno un attimo. Abbiamo comunque acquisito sicurezza nel nostro potenziale e sappiamo che possiamo fare di più, a cominciare dalle prossime partite, che saranno importanti ».

L’antipasto della Supercoppa Italiana vivo va in scena al Pala Igor con l’anticipo della nona giornata, proprio quella che cade nel weekend che assegnerà il primo titolo della stagione. L’Igor Gorgonzola Novara e la Prosecco Doc Imoco Conegliano si sfidano da capolista, con gli stessi punti in classifica (14) e gli stessi punti realizzati (343), frutto di un percorso immacolato di cinque successi con una sola vittoria al tie-break. Una rivalità ormai diventata un simbolo della pallavolo italiana, che mette di fronte il meglio della Serie A1: le prime due in classifica top scorer, Karakurt (104) e Haak (95), i due liberi della Nazionale De Gennaro e Fersino, due tra le migliori registe del mondo come Wolosz e Poulter, schiacciatrici e centrali di livello assoluto.

Presenta l’incontro per Novara l’ex pantera Danesi:

« Come tutti i big match mi aspetto una partita bella, nonostante in questo momento della stagione siamo entrambi in fase ancora di rodaggio. In questo momento dobbiamo concentrarci molto sul nostro gioco, stiamo cercando l’intesa con Jordyn Poulter, con cui ci siamo allenate giusto un paio di volte. Cominceremo a scoprire anche in prima persona quella che è la nuova Conegliano, così come stiamo scoprendo la nuova Novara: le due formazioni sono cambiate tanto, ma non sono mutate le ambizioni. Entrambe le squadre sono partite con un filotto di vittorie e non era né facile né scontato: di sicuro è molto importante per trovare l’umore giusto in palestra ogni giorno in una fase in cui ci si deve ancora costruire le proprie certezze ».

C’è coach Santarelli lato Conegliano:

« La sfida con Novara non è mai una partita qualunque, anche se arriva molto presto e non c’e’ ancora qualcosa in palio come invece sarà tra una ventina di giorni in Supercoppa. Siamo due squadre che nonostante i cambiamenti sono partite molto bene in questo campionato facendo già vedere ottime cose. Secondo me verrà fuori una bella partita e certamente ci sarà da divertirsi per il pubblico. Noi continueremo con le nostre rotazioni della formazione, ma con l’intento di fare sempre passi avanti nel nostro gioco e soprattutto di portare a casa un altro successo importante contro una delle avversarie top del nostro campionato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLE DUE PARTITE IN PROGRAMMA MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE-



4a GIORNATA-

Mercoledì 9 novembre ore 20.30

Volley Bergamo 1991 – Cuneo Granda S.Bernardo Arbitri: Zanussi-Jacobacci

9a GIORNATA-

Mercoledì 9 novembre ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Puecher-Verrascina

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 14 (5 – 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 14 (5 – 0); Vero Volley Milano 13 (5 – 0); Reale Mutua Fenera Chieri 12 (4 – 1); Savino Del Bene Scandicci 12 (4 – 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 (3 – 2); Il Bisonte Firenze 7 (2 – 3); Trasportipesanti Casalmaggiore 7 (2 – 3); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 4 (1 – 4); Volley Bergamo 1991 3 (1 – 3); E-Work Busto Arsizio 3 (1 – 4); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 4); Wash4green Pinerolo 1 (0 – 5); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 – 4).