Conegliano ha già una marcia in più

TORINO - Conegliano ha già gli artigli. Il turno infrasettimanale di Serie A1, con due sole partite, ha rilanciato Cuneo, andata a segno a Bergamo. Però il dato più significativo, emerso dall’anticipo della nona giornata, è un altro. Conegliano ha sbancato con un netto 3-0 il PalaIgor, superando Novara nel primo scontro diretto tra le due grandi del campionato. Una sfida che, a poco più di due settimane dalla Supercoppa Italiana, lancia le venete nella prima fuga in classifica e mette subito in chiaro quale sia l’asticella da superare per tutte le inseguitrici. In primo luogo per Novara che puntava sul rimescolamento di carte, avvenuto in estate, per ridisegnare gli equilibri della stagione e tornare a vincere. Conegliano invece è sempre lì e non molla mentre Novara, mercoledì, ha registrato un crollo nel finale del primo set, dopo essere stata a lungo avanti. Da qui la partita non ha più avuto storia e il tecnico delle novaresi, Stefano Lavarini, ha parlato di fragilità. Un campanello di allarme importante a quindici giorni dalla Supercoppa. Novara mercoledì è partita con in regia Jordyn Poulter ma ci vorrà tempo per vedere la statunitense al meglio. Conegliano, nonostante l’importanza dell’impegno, ha puntato ancora sulle rotazioni, scegliendo Plummer e Robinson come bande e Squarcini-Lubian al centro.