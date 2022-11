Chieri si prende il derby a Novara

NOVARA- Colpo grosso della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che espugna Novara , centra il quinto successo per 3-0 in sei giornate di campionato, scavalca l’Igor Gorgonzola in classifica e risale al terzo posto dietro Conegliano e Milano. Al PalaIgor le biancoblù avevano vinto una sola volta nella loro storia, il 12 dicembre 2019.

Lo 0-3 racconta di una partita dove le ragazze di Bregoli sono sì state avvantaggiate dalle assenze (Danesi, Adams) e dalla difficoltà di una Novara che certo non ha espresso tutta la sua forza, ma che soprattutto le ha viste artefici delle loro fortune. Grobelna e compagne hanno infatti fornito una prestazione di altissimo livello, con vette di eccellenza nel muro-difesa, riuscendo a restare sempre aggrappate alla partita nonostante la crescita set dopo set delle padrone di casa.

I primi due set (16-25, 18-25) sono stati condotti da Chieri fin dai primissimi scambi e sempre gestiti in modo ottimale, nonostante i ripetuti tentativi di Novara di rientrare. Nell’eccellente prova collettiva delle biancoblù è da segnalare che entrambe le frazioni sono state chiuse da Storck, entrata in campo nei finali insieme a Morello per il doppio cambio di diagonale.

Il terzo set è stato quello più incerto e combattuto. Quasi sempre in vantaggio di qualche lunghezza, ancora sopra di 4 punti sul 16-20, le chieresi sono state riprese sul 22-22. Qui un attacco di Villani, difeso e caduto vicino alla linea, è stato inizialmente assegnato a Novara, quindi corretto in 22-23 dopo la chiamata del videocheck. Al 23-23 di Carcaces e al 23-24 di Cazaute al termine di un combattutissimo scambio è infine seguito l’attacco in rete di Karakurt che ha concluso il match 23-25.

Il premio di MVP della gara è stato assegnato a Villani, seconda miglior realizzatrice di serata con 13 punti dietro a Grobelna (15). A Novara non sono bastati gli 11 punti di Carcaces e i 9 di Karakurt.

I PROTAGONISTI-

Ilaria Battistoni (Igor Gorgonzola Novara)- « Stiamo facendo fatica, è un momento abbastanza complicato. Dobbiamo ancora trovare il nostro gioco. Abbiamo avuto una reazione nel terzo set, ma la reazione doveva esserci dall’inizio dopo la partita con Conegliano. Loro sono una buonissima squadra, ci hanno messo in difficoltà e abbiamo faticato molto. Abbiamo avuto dei problemi con Danesi e Adams, due elementi importanti la cui assenza ha pesato ».

Ilaria Spirtito (Reale Mutua Fenera Chieri)-« Per fortuna mercoledì saremo di nuovo in campo per provare a cambiare rotta. Era uno dei tre campi su cu non avevo mai vinto, sono contenta di averlo levato dalla lista! Abbiamo fatto una prestazione veramente di ottimo livello. Questo è un punto di partenza, dobbiamo ancora crescere. Quest’anno vogliamo fare un salto di qualità, anche in Europa, avremo tante partite e dovremo essere concentrate. Non ci sono squadre da prendere sottogamba in questo campionato, bisogna sempre tenere alta l’attenzione ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – REALE MUTUA FENERA CHIERI 0-3 (16-25 18-25 23-25)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Poulter 1, Bosetti 9, Bonifacio 2, Karakurt 9, Carcaces 11, Chirichella 3, Fersino (L), Ituma 3, Battistoni, Giovannini. Non entrate: Varela Gomez, Adams, Bresciani (L). All. Lavarini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Bosio 2, Cazaute 10, Mazzaro 4, Grobelna 15, Villani 13, Weitzel 8, Spirito (L), Storck 3, Nervini 1, Morello, Rozanski. Non entrate: Butler, Garreau Dje’, Fini (L). All. Bregoli.

ARBITRI: Giardini, Piana.

NOTE-Durata set: 23′, 25′, 31′; Tot: 79′.

MVP: Francesca Villani (Reale Mutua Fenera Chieri)

Spettatori: 2200

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 17 (6 – 0); Vero Volley Milano 16 (6 – 0); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5 – 1); Igor Gorgonzola Novara 14 (5 – 2); Savino Del Bene Scandicci 12 (4 – 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8 (3 – 3); Il Bisonte Firenze 7 (2 – 3); Trasportipesanti Casalmaggiore 7 (2 – 3); Volley Bergamo 1991 4 (1 – 4); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 4 (1 – 4); Cuneo Granda S.Bernardo 3 (1 – 4); E-Work Busto Arsizio 3 (1 – 4); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 – 4); Wash4green Pinerolo 1 (0 – 5).