Conegliano anticipa la 12a sul campo di Macerata

MACERATA- Prosegue a ritmo forsennato la stagione della Prosecco Doc Conegliano che, dopo aver conquistato la Supercoppa italiana, sabato sera contro Novara, domani sarà di nuovo in campo per la 12a giornata di campionato, sul campo della Balducci Macerata. La partita, in programma alle 20.30, si gioca in anticipo per consentire alle pantere di prendere parte al Mondiale per Club in calendario dal 14 al 18 dicembre. Le arancionere, dopo la vittoria su Bergamo che ha regalato due fondamentali punti in classifica, affrontano il match con grande serenità, consapevoli della forza dell’avversario e con un occhio anche ai prossimi impegni tra cui il match di domenica prossima a Busto. Si prospetta un’atmosfera densa di emozioni al Banca Macerata Forum, con il pubblico pronto a inondare di arancione il palazzetto per assistere alla sfida contro le supercampionesse. Lato Conegliano, il compito non facile di dimenticare in fretta il primo trofeo stagionale e ritrovare la concentrazione in vista un impegno da non sottovalutare, per mantenere l’imbattibilità in campionato e infilare l’undicesima vittoria consecutiva.