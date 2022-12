Milano ora ha una Larson in più

TORINO - Milano ha una Larson in più per affrontare un mese importante . La squadra di Monza è attesa domani a Cuneo per un test importante in vista dell’inizio della Champions League e poi del match contro Novara che tanto dirà delle ambizioni della Vero Volley. Le milanesi approcciano la gara contro le cuneesi con la migliore posizione nella storia della società dopo nove giornate di regular season. Le statistiche confermano il buon momento della squadra di coach Gaspari: migliori a muro di tutto il campionato con 113 punti, seconde negli ace, con 46 battute.

L'INNESTO

La Vero Volley ha costruito il team di quest’anno sulla formazione che la scorsa stagione perse la serie scudetto con Conegliano. In quella formazione c’era anche l’esperta statunitense Jordan Larson che ora è tornata a far parte della rosa. Giocatrice di grande affidabilità, può dare molto sia in ricezione che in attacco come aveva già dimostrato nel finale del campionato 2022. Ed è per questo che la società l’ha richiamata e sarà a disposizione di Marco Gaspari. Un esordio a Cuneo sarebbe la riproposizione di quanto avvenuto un anno fa. Di certo la statunitense sarà in campo per la prima sfida di CEV Champions League, fissata mercoledì 7 dicembre, alle ore 20, all'Arena di Monza, contro le ucraine del Dnipro).