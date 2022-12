Poulter, grosso guaio per Novara

Grosso guaio a Novara. Oggi la palleggiatrice Jordyn Poulter si è sottoposta ad accertamenti medici dopo l’infortunio occorsole a Perugia e domani gli esami verranno ripetuti per confermare il responso. Grosso guaio perché la statunitense, medaglia d’oro alle Olimpiadi, è considerata uno dei punti di forza della formazione biancazzurra per questa stagione e l’Igor Gorgonzola ha dovuto già aspettarla parecchio visto che è tornata dai Mondiali infortunata. Ieri al PalaBarton la giocatrice, nel corso di un tiratissimo quarto set, in occasione di un un contrasto a rete, in ricaduta, si è infortunata al ginocchio sinistro (18-14). La Igor ha reagito allo shock affidandosi alla neoentrata Battistoni (ace, 19-17). Uno shock perché è apparso subito un infortunio grave e solo oggi la società comunicherà le reali condizioni della giocatrice. Si teme un interessamento ai legamenti che comporterebbe delle conseguenze pesanti in termini di stop per il recupero. La speranza è che ad essere interessato sia solo il legamento e non il crociato. Nel primo caso lo stop sarebbe di due mesi, nel secondo la stagione sarebbe finita.

LA SOSTITUTA

Resta il fatto che Novara non potrà fare affidamento a lungo sulla sua palleggiatrice titolare. Già martedì, esordio in Champions League in casa contro le tedesche del Postdam, la maglia da titolare sarà di Ilaria Battistoni che già ad inizio stagione, e lo scorso anno, è stata a lungo impiegata. Come seconda palleggiatrice vero schierata Martina Cantoni, titolare della formazione B1 e azzurra della Under 17. Da domani la società però dovrà decidere come muoversi. Non è facile immaginare di trovare una giocatrice che possa sostituire la Poulter a questo punto della stagione. Sarà necessario verificare se, anche all’estero, ci sono società in difficoltà che devono liberarsi di contratti. L’alternativa sarebbe quella di proseguire la stagione con la Battistoni titolare, ma questo vorrebbe dire trovare una nuova palleggiatrice per la formazione B1.