Ancora tre punti per Bergamo contro Pinerolo

BERGAMO- La Volley Bergamo 1991 vince l'anticipo domenicale della 10a giornata di A1 femminile e conquista altri tre punti fondamentali per la corsa ad un posto per la Coppa Italia. Non esce invece dalla crisi la Wash4Green Pinerolo che resta sempre più staccata in fondo alla classifica. Prova collettiva maiscola delle ragazze di Micoli impreziosita dai 20 punti di Khalia Lanier ai 4 muri di Butigan (a cui si uniscono 8 attacchi e un ace), dalle ricezioni della MVP Giada Cecchetto agli ingressi in corsa di Partenio e May.

Si comincia con il sestetto collaudato negli ultimi match, con Cagnin e Lanier, Gennari e Lorrayna, Butigan e Stufi e il libero Cecchetto. Nel cuore del primo set la fase più intensa, con l’allungo di Pinerolo per il 17-19, Lorrayna (7 punti) e Lanier (9) che riportano avanti Bergamo (23-19).

Stesso ritmo nel secondo parziale, con Micoli costretto a inserire Partenio e May per recuperare il gap guadagnato da Pinerolo, la sfida si mantiene in equilibrio e solo ai vantaggi finali Pinerolo strappa il 24-26 che riporta il match in parità.

SI riparte con Partenio (5 punti nel terzo parziale) che mette equilibrio in seconda linea e l’ace di capitan Stufi per il 20-12 sembra consegnare il set a Bergamo. Invece Pinerolo di nuovo si rialza e servono i colpi di Lorrayna (6) nel finale per chiudere sul 25-20.

Le ospiti tentano un nuovo scatto per portare la gara al tie break, si portano avanti 11-13, il muro di Butigan e un errore delle piemontesi riportano la parità, ma di nuovo c’è lo scatto della Wash4green e allora Micoli dà spazio a Frosini e May. E’ ancora il muro a riportare la parità: 19-19, poi Lanier sorpassa e con il turno di battuta di May è 22-19. Non è ancora finita: Pinerolo arriva a -1 (23-22), Lanier porta alla prima palla match che Pinerolo annulla, ma è Butigan a mettere la parola fine alla sfida e a consegnare i tre punti alle rossoblù.

IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991-WASH4GREEN PINEROLO 3-1 (25-21, 24-26, 25-20, 25-23)

VOLLEY BERGAMO: Butigan 13, Lorrayna 17, Lanier 20, Cagnin 2, Stufi 6, Gennari 5, Cecchetto (L); Partenio 8, Turlà, May 3, Bovo, Frosini 1. N.e. Cicola (L). Allenatore: Micoli

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 11, Carletti 20, Prandi 1, Gray 7, Akrari 13, Ungureanu 11, Moro (L); Bussoli 1, Bortoli. N.e. Gueli (L), Renieri, Zago. Allenatore: Marchiaro

Arbitri: Cappello, Serafin

NOTE: Durata set: 25’, 28’, 26’, 25’ Tot: 94'

Spettatori: 896