L' MVP di novembre è Isabelle Haak

TREVISO- Isabelle Haak premiata come MVP di Novembre del Campionato di Serie A1. la schiacciatrice svedese della Proseccco Doc Conegliano ha meritato per distacco il riconoscimento per quanto fatto nel corso dell'intero mese nel quale nelle otto partite vinte da Conegliano , Supercoppa esclusa, ne ha giocate sei, realizzando 137 punti con il 51% in attacco, 21 muri e ottenendo due premi MVP nei big match contro Novara e Milano. Nella foto, la consegna della card personalizzata da parte del Presidente dell’Imoco Piero Garbellotto nel prepartita della sfida del Palaverde tra le pantere e la Savino Del Bene Scandicci.