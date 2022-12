Pinerolo, ora o mai più

TORINO - Due punti in dieci partite. Il campionato della neopromossa Pinerolo, fino ad ora, si riassume in questi due dati. Due punti e ultimo posto in classifica. il direttore sportivo Francesco Cicchiello non si perde d’animo: «Raccogliamo meno di quanto effettivamente produciamo in campo, ma sono convinto che questo gruppo abbia tutte le carte in regole per mantenere la categoria». Le piemontesi pagano il salto di categoria e il fatto di aver puntato tutto sul gruppo che la scorsa stagione conquistò, con autorevolezza, la promozione in A1. Ambientamento difficile, è sempre stato così. Basta ricordare le fatiche del Fenera Chieri nel suo primo anno in massima serie e la retrocessione lo scorso anno di Roma. Pinerolo paga anche le scelte, non facili, fatte sulle straniere. Scelte obbligate perché quando la squadra piemontese ha raggiunto la promozione il mercato era già concluso, almeno per i pezzi migliori. Un mese fa la società ha dovuto chiudere il rapporto con la ceca Veronika Trnkova che si era dimostrata lontana dal progetto. Ma questo ha messo la squadra nella condizione di giocare con due sole centrali. Anche la schiacciatrice polacca Martyna Grajber non è riuscita a dare quel qualcosa in più in termini di punti. A questo si aggiunge l’infortunio patito dall’opposta Valentina Zago che ha pesato sulla potenza di fuoco di tutta la squadra.