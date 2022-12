Vero Volley, tu vuò fà il milanese

TORINO - Prosegue la marcia di avvicinamento del Vero Volley femminile verso Milano. La società di Monza ha sorpreso tutti, ad inizio stagione, annunciando la scelta di rinominare Milano la squadra femminile. Una scelta che ha scatenato i malumori dei monzesi che si sono sentiti defraudati del legame indentitario con la squadra, a maggior ragione dopo la crescita che ha portato il Vero Volley ai quarti di Champions League e al secondo posto in campionato. In questi due mesi la squadra ha proseguito ad allenarsi e giocare all’Arena di Monza, come questa sera in Champions League, contro il Prometey Dnipro. Però è proprio dalla massima competizione continentale che arriverà il prossimo passo della marcia di avvicinamento verso il capoluogo lombardo.