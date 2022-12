Presentato Fuori dagli Schemi, il calendario di Casalmaggiore

CASALMAGGIORE (CREMONA)- Una conferenza stampa che per una volta non ha toccato temi pallavolostici ma che ha chiamato a raccolta per la presentazione del calendario 2023 della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore realizzato da Arte Studio, già realizzatrice degli altri due calendari Vbc negli anni passati. Alla presenza di Antonella Pizzamiglio, accompagnata da Barbara Sereni, capitan Emiliya Dimitrova e Laura Melandri oltre all’addetto stampa Vbc Manuel Bongiovanni e il presidente Massimo Boselli Botturi, sono state svelate le tredici bellissime foto che ritraggono le giocatrici rosa.

“Fuori dagli schemi” è il titolo dato al calendario, che sarà venduto già in occasione della gara di domenica sera alle ore 20.30 al PalaRadi al prezzo di € 5, che mostra le ragazze in una versione più “inusuale” rispetto a quello che siamo abituati a vedere.

« Premetto che sono molto onorata – dice Antonella Pizzamiglio – di aver potuto realizzare questo calendario e ringrazio la Vbc per darmi la possibilità ogni volta di fotografare tredici splendide ragazze ognuna con la propria storia. Il titolo è Fuori dagli Schemi, intesi si come schemi di gioco ma anche gli schemi di noi donne. Abbiamo voluto cercare di portare in primo piano, ma fuori dagli schemi appunto, la bellezza di ogni ragazza che si è presentata con la propria forza, la propria simpatia, tramite una foto più artistica ».

« Quando ci è stato presentato il progetto – dice Laura Melandri – eravamo un po’ titubanti perchè non siamo abituate a fare da modelle, anche se magari negli anni precedenti è capitato, perchè non è così facile per noi guardare fuori dal campo togliendoci la tuta. Ma devo ammettere che è stato molto divertente e vi ringrazio per averci messo a nostro agio. Le foto sono bellissime ».

« Come diceva anche Mela – dice il capitano rosa Emiliya Dimitrova – non siamo abituate a stare davanti alle macchine fotografiche in questo modo, siamo abituate a farlo svolgendo il nostro lavoro, ma loro sono state davvero brave a farci sentire “meno nude” (sorride n.d.r.). E’ stato un bellissimo progetto e ci regalerà tanti bei ricordi ».

Come già detto, il calendario sarà venduto al prezzo di € 5 e lo si potrà trovare già domenica al PalaRadi in occasione della gara tra Vbc Trasporti Pesanti e Busto Arsizio e, a fine partita.