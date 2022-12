Chieri si arrende in casa contro Bergamo

Molto fallose (spiccano i 15 errori al servizio) e discontinue, le ragazze di Bregoli cedono a una Bergamo più concreta, costante e lucida. Tolto la prima frazione, vinta in scioltezza da Chieri, dal secondo set in avanti le oribiche si mostrano superiori soprattutto nei finali, in cui non sbagliano nulla. Alla squadra di Micoli va anche riconosciuto il grande merito di essere sempre stata in partita, anche nei momenti di difficoltà.

Le piemontesi, passate in vantaggio al termine del primo set, sono state vittime della rimonta orobica orchestrata dalla regista Gennari e ancora una volta firmata da un muro invalicabile (15, di cui 8 portano la firma di Butigan). E ora proprio Chieri vede Bergamo avvicinarsi a -1 in classifica: si sale infatti a quota 20, consolidando e rafforzando la sesta posizione.

Si comincia con Gennari-Lorrayna, Stufi-Butigan, Lanier-Cagnin e il libero Cecchetto. Dopo l’equilibrio iniziale, il primo break della sfida è targato Chieri, che dal 12-10 prende il largo prima con Cazaute e poi con Grobelna (6 punti, 50%). Non bastano gli innesti di Turlà, Frosini e May, chiude Villani per il 25-15.

Si riparte con Frosini in diagonale con Gennari ed è proprio l’opposta a firmare il break del 1-3, uno sprint iniziale che Chieri ricuce subito. Ci pensa Stufi a siglare il +2 (4-6) e Bergamo viaggia al meglio sia a muro che in ricezione e in attacco, ed è +4 (5-9) con Lanier. Il +5 arriva con il muro di Butigan. Al 10-16 per Bergamo risponde la reazione di Chieri con Weitzel e Grobelna (14-16). Si torna a +3 con Lanier (15-18): un vantaggio che le rossoblù difendono fino alla parità agguantata da Chieri sul 21-21. Di nuovo, però, si torna a comandare: Frosini (7 punti nel parziale) riporta avanti Bergamo e il muro di Stufi fa 21-23, l’ace di Frosini e Lanier (7 punti, 54%) chiudono il set (21-25).

Il ritorno in campo è sull’onda del finale di set e Bergamo stacca (2-5). Chieri chiama time out e recupera lo svantaggio (5-5) con Weitzel. Si torna in equilibrio e il reciproco inseguimento si spezza con il break di Cagnin (10-12). Villani tiene Chieri agganciata, ma le rossoblù si spingono a +5 (12-17) e il muro respinge ogni tentativo di rimonta (Butigan per il +6, 14-20). Le padrone di casa mischiano le carte, si avvicinano (19-22), l’attacco di Frosini (5 punti, 57%) porta al setball (20-24) che Bergamo ottimizza grazie a un errore delle piemontesi e si porta a condurre (22-25).

E’ subito 1-4 per Bergamo, la parità torna sul 6-6, Bergamo non riesce a riportarsi avanti ma si tiene agganciata, fino al break di Cazaute (16-14). Risponde Lanier e un fallo di Chieri riporta le rossoblù ad affiancarsi. Si entra nella fase più calda del set: le piemontesi tornano a +3, Bergamo recupera ancora (19-18), Cazaute fa 20-18 e le rispondono Stufi e la rientrata Lorrayna. E’ punto a punto con sorpasso firmato Lanier (21-22) e doppio break con gli ennesimi muri di Butigan. Il successo arriva con il 21-25 di Lorrayna.

I PROTAGONISTI-

Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Noi abbiamo commesso troppi errori. Bergamo ha battuto bene, ha difeso bene, ha giocato bene in generale, ha giocato meglio di noi e ha meritato la vittoria: complimenti a loro. Abbiamo ancora tante partite importanti davanti a noi, e non possiamo mollare adesso: impariamo dalla partita di oggi e ripartiamo ».

Giulia Gennari (Volley Bergamo 1991)- « Siamo state molto determinate. Crediamo molto in noi anche se sapevano che sarebbe stata difficile. Conosciamo le nostre caratteristiche e le abbiamo messe tutte in campo. Affronteremo le prossime partite allo stesso modo, una alla volta, consapevoli del valore delle prossime avversarie. Ma noi daremo sempre il meglio ».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI-VOLLEY BERGAMO 1991 1-3 (25-15, 21-25, 22-25, 21-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 15, Bosio 3, Grobelna 11, Villani 15, Butler 10, Weitzel 9, Spirito (L); Storck 9, Morello, Rozanski 2, Mazzaro 2, Nervini, N.e. Fini, Kone. Allenatore: Bregoli

VOLLEY BERGAMO 1991: Butigan 13, Lorrayna 3, Lanier 17, Cagnin 5, Stufi 6, Gennari 1, Cecchetto (L); May 2, Frosini 16, Turlà N.e. Bovo, Partenio, Cicola (L).. Allenatore: Micoli

ARBITRI: Papadopol, Giardini

NOTE- Durata set: 22’, 26’, 30’, 29’ Tot: 108’

MVP: Alessia Gennari (Volley Bergamo 1991)

Spettatori: 955