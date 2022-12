Novara travolge Vallefoglia in tre set

NOVARA- Vittoria in tre set per la Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini, che conquista il decimo successo in campionato grazie a una prova corale di spessore, impreziosita di 17 punti di Kenia Carcaces (premiata con merito MVP dell’incontro) e dai 6 muri di Cristina Chirichella.

Novara in campo con il consueto sestetto, con Karakurt opposta a Battistoni, Chirichella e Danesi centrali, Carcaces e Bosetti schiacciatrici e Fersino libero; Vallefoglia con l’ex Hancock in regia e Piani in diagonale, Mancini e Aleksic al centro, l’altra ex D’Odorico e Kosheleva in banda e Sirressi libero.

Novara parte forte con Karakurt (3-1) e un muro di Chirichella vale il +5 (8-3), mentre Vallefoglia si riavvicina sul 9-7; Karakurt due volte (10-7, poi 12-9) tiene le distanze, Carcaces firma la “doppietta” del +5 (14-9) e Chirichella mette al sicuro il set con tre punti in successione (un attacco e due muri) per il 20-14 Igor. Vallefoglia ferma invano il gioco, Bosetti in maniout conquista il set ball e poi chiude i conti sul 25-16.

Vallefoglia alza il ritmo (0-2) e prova a reagire, con Piani che trova il 6-9 che costringe Lavarini al timeout; due punti di Carcaces (8-9), Karakurt impatta (9-9) e poi Chirichella “stoppa” Piani per il sorpasso sul 10-9 con l’ace di Karakurt che inverte l’inerzia sul 13-10 per le azzurre. Bosetti (16-11) e Chirichella (17-11) alzano la voce a muro e la schiacciatrice azzurra firma poi anche il pallonetto del 20-14 mentre Carcaces alterna attacco (22-17) e muro (23-17), conquistando poi il set ball dopo una gran difesa di Bonifacio (24-17). E’ ancora la cubana a chiudere i conti con l’attacco in maniout del 25-19.

Novara conferma in sestetto Bonifacio, subentrata a Danesi nel corso del set precedente, ed è lei a firmare il 2-1 mentre Vallefoglia reagisce e si porta prima 2-4 e poi, dopo il 6-5 di Carcaces, sul 6-8 con la fast di Aleksic. Novara non molla, Bosetti impatta in diagonale (8-8) e poi firma il 10-9 con il muro di Bonifacio (13-11) e un ace della schiacciatrice lombarda (14-11) che costringono al timeout Mafrici. Fersino si esalta in difesa mentre Novara scappa 16-11 e poi 18-13 con la solita Carcaces, poi Bosetti fa 22-16 e poco dopo Karakurt in maniout raggiunge il match ball (24-17. A chiudere è ancora Carcaces, a segno in diagonale per il 25-18 che vale il 3-0.

I PROTAGONISTI-

Kenia Carcaces (Igor Gorgonzola Novara)- « Una vittoria importante, volevamo prendere punti e l’abbiamo fatto. Abbiamo giocato perfettamente, l’energia messa in campo contro Vallefoglia dovremmo impiegarla anche nel derby del 26 dicembre contro Cuneo per chiudere l’anno nel migliore dei modi ».

Imma Sirressi (Megabox Vallefoglia)- «Cosa è mancato? Non abbiamo giocato, mi aspettavo una partita diversa, qualche difesa in più. Solo per vincere un set serviva una prestazione al 110% e noi non l’abbiamo fatto. Abbiamo raccolto poco e sbagliato tanto, con le squadre così forti si pagano queste prestazioni. Adesso contro Macerata dobbiamo dare tutto, provando a prendere punti per noi importantissimi: si deve chiudere in bellezza l’anno ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-16 25-19 25-18)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Battistoni 1, Bosetti 11, Danesi 1, Karakurt 14, Carcaces 17, Chirichella 10, Fersino (L), Bonifacio 5, Bresciani, Varela Gomez, Giovannini. Non entrate: Sassolini, Ituma, Adams (L). All. Lavarini.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 8, Hancock 2, Kosheleva 9, Mancini 5, Piani 8, D’odorico 4, Sirressi (L), Papa 3, Lutz 1, Barbero, Carraro. Non entrate: Berti. All. Mafrici.

ARBITRI: Zanussi, Colucci. NOTE –Durata set: 22′, 27′, 29′; Tot: 78′.

MVP: Kenia Carcaces (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1800