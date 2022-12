Colpi esterni per Scandicci, Milano e Chieri, Busto ok in casa

ROMA- Quattro le partite giocate oggi per la 12a giornata di A1 Femminile che si concluderà domani con il posticipo fra Wash4Green Pinerolo e Trasportipesanti Casalmaggiore. Consolida il secondo posto la Savino Del Bene Scandicci corsara a Bergamo. Non molla la Vero Volley Milano, che insegue a un punto, che va a vincere sul campo de Il Bisonte Firenze. Vittoria pesante in chiave qualificazione alla Coppa Italia per la e-Work Busto Arsizio che supera la Cuneo Granda S.Bernardo in quattro set prendendosi l'ottava posizione. La Reale Mutua Fenera Chieri va a vincere sul campo della Bartoccini Fortinfissi Perugia.

TUTTE LE SFIDE-

IL BISONTE FIRENZE – VERO VOLLEY MILANO-

La Vero Volley Milano si fa un bel regalo di Natale, espugnando il campo de Il Bisonte 3-0 e piazzando la decima vittoria stagionale. Nella dodicesima e penultima giornata di andata della Serie A1 femminile 2022/2023, le milanesi fanno la voce grossa in Toscana, tornando a sorridere dopo lo stop rimediato contro Novara al quinto set e consolidando un piazzamento ai vertici della graduatoria. Gaspari effettua qualche piccola rotazione, facendo riposare Thompson e Sylla e dando spazio a Stysiak opposta e Davyskiba in banda insieme a Larson. Il risultato è tanto bel gioco ed efficacia, con una gara giocata quasi sempre in vantaggio e con le accelerazioni che contraddistingue le "grandi" nei finali dei set. Ancora una volta è stato il muro l'arma vincente delle rosa, con tre punti messi a segno da Folie in questo fondamentale oltre alle molte palle toccate. Esempio calzante la fuga determinata nel primo gioco, dopo un tentativo di rimonta fiorentino, con i muri di Stevanovic e Folie (ottima prova per loro) e quello finale di Stysiak a regalare il primo set a Milano, 19-25. Nel secondo parziale la Vero Volley conferma la sua giornata sì, con una bella fuga nel momento finale guidato da Folie a sancire il 2-0 e successivamente un break fondamentale nella metà del terzo a segnare l'allungo definitivo. Nel finale di match Gaspari inserisce anche Begic, Martin e Camera: un ace di quest'ultima porta le sue sul 15-21, prima che Folie chiuda i giochi 21-25. Ora per Milano c'è nuovamente la CEV Champions League: mercoledì in Romania contro il Blaj per la seconda giornata della Pool B. Le rosa chiuderanno il 2022 di Serie A1 il 26 dicembre contro Busto Arsizio tra le mura amiche dell'Arena: match determinante per la griglia Coppa Italia, competizione alla quale la Vero Volley è già qualificata ai quarti.

Gaspari che non può contare su Thompson, lasciata a casa dopo una pallonata ricevuta venerdì in allenamento, schiera in avvio Orro in regia e Stysiak opposta, Folie e Stevanovic al centro, Davyskiba e Larson schiacciatrici, Parrocchiale libero. Bellano risponde con Cambi al palleggio e Nwakalor in diagonale, Alhassan e Sylves centrali, Herbots e van Gestel di banda con Panettoni libero. Milano si porta con Stysiak 0-2, dopo una serie di cambipalla, Cambi riporta la parità (7-7), muro di Folie, ace di Orro e un errore di Firenze per l’11-15 e Bellano chiama timeout. Muro di Alhassan e ace di Cambi per il 17-18 e le lombarde fermano il gioco. Due muri Milano con Stevanovic e Folie per il 18-22. Errore di Alhassan e un muro di Stysiak chiudono il parziale 19-25.

Il secondo parziale si apre con un primo tempo di Folie 0-1, contrattacco di Herbots per il 3-2, risponde Larson prima sul 5-6 e poi sul 7-9, invasione rilevata dal Video Check per il 10 pari, ancora la Vero Volley con due contrattacchi l’ultimo di Davyskiba per il 10-13 e Bellano chiede tempo. Dentro la diagonale Guiducci e Adelusi, muro di Davyskiba per il 16-20 e Firenze chiama timeout. van Gestel accorcia prima sul 19-21 e poi con un ace sul 22-23. Herbots porta la parità sul 24, un ace di Folie chiude il parziale 25-27.

Nel terzo set Bellano schiera Guiducci in regia, Gaspari ruota la formazione, le pipe di Larson e Davyskiba portano la Vero Volley sul 7-9, ma Herbots in attacco e a muro rovescia sul 10-9, un muro di Folie e due errori di Nwakalor per l’11-14 e Firenze ferma il gioco. Stysiak e un muro di Folie allungano sul 12-17. Dentro Begic, Martin e Camera con un ace di quest’ultima per il 15-21, van Gestel e Alhassan accorciano sul 20-23, è un primo tempo di Folie a chiudere la gara 21-25.

I PROTAGONISTI-

Massimo Bellano (Il Bisonte Firenze) – « Mi dispiace per la squadra, perché per quello che abbiamo fatto qualcosa in più poteva venire, però dobbiamo ragionare sul fatto che questa cosa è successa anche contro Novara e Conegliano. Oggi meritavamo di più non solo nel secondo set, ma anche nel terzo, in cui con un paio di contrattacchi eravamo rientrati in partita. L’aspetto positivo è che a confronto con le squadre migliori del campionato noi ci siamo e non pieghiamo la testa, quello negativo è che non raccogliamo punti. Ci manca qualcosa, dobbiamo fare di più per riuscire a colmare questo gap. A muro difesa, contro una squadra che interpreta questo fondamentale in maniera ottimale, abbiamo toccato più di loro, e abbiamo creato tante occasioni in contrattacco durante la partita: siamo migliorati anche in attacco, però poi il risultato non ci ha sorriso e quindi resta il rammarico ».

Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Milano)-« Sono molto emozionata perché ho finalmente rivisto Wanny Di Filippo dopo tanto tempo, è stato bello ricevere il premio di MVP da lui e credo che sia stata davvero una bella vittoria: sono contenta di quello che abbiamo fatto, anche dal punto di vista personale. C'è stata un po' di rivoluzione nel sestetto ma abbiamo la fortuna di avere quindici ragazze che dalla prima all'ultima ci permettono di essere sempre competitive in campo. Sono delle grandi giocatrici e riusciamo bene ad amalgamarci subito e a anche a cambiare molte volte la formazione in campo, come ci chiede spesso il coach ».

IL TABELLINO-

IL BISONTE FIRENZE – VERO VOLLEY MILANO 0-3 (19-25 25-27 21-25)

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 5, Sylves 3, Cambi 3, Herbots 17, Alhassan 3, Nwakalor 9, Panetoni (L), Guiducci 1, Adelusi 1, Kosareva 1, Knollema 1, Lotti. Non entrate: Graziani, Lapini (L). All. Bellano.

VERO VOLLEY MILANO: Larson 11, Folie 13, Stysiak 9, Davyskiba 9, Stevanovic 9, Orro 2, Parrocchiale (L), Martin 1, Camera 1, Begic, Candi. Non entrate: Negretti (L), Rettke, Sylla. All. Gaspari.

ARBITRI: Cappello, Cesare.

NOTE –Durata set: 25′, 27′, 23′; Tot: 75′.

MVP: Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Milano)

Spettatori: 796,

VOLLEY BERGAMO 1991 – SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Quarta vittoria consecutiva per la Savino Del Bene Volley che da continuità ad un ottimo momento di forma imponendosi in casa di un Volley Bergamo che arrivava alla sfida reduce da uno splendido avvio di campionato.

La squadra di Barbolini, nonostante le fatiche europee sostenute in settimana, ha conquistato nettamente i primi due set, vinti entrambi per 15-25. Nel terzo set è poi arrivata la reazione orobica, con la formazione di coach Micoli in grado di rispondere con un 25-15 in proprio favore. La gara si è poi conclusa con il 18-25 del quarto set.

Terzo successo per 3-1 nel campionato della Savino Del Bene Scandicci, la squadra scandiccese ha così conquistato tre punti buoni per blindare il secondo posto in classifica e portarsi a quota 29 punti.

Guidato da coach Stefano Micoli il Volley Bergamo 1991 scende in campo con Gennari al palleggio, Da Silva come opposto, Lanier e Cagnin in banda, Butigan e Stufi come centrali. Cecchetto il libero.

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Alberti e Belien come centrali, Pietrini e Zhu in banda, con Castillo come libero titolare.

Avvio lampo della Savino Del Bene Volley che si porta subito avanti di quattro punti (0-4). Bergamo è subito obbligata a chiamare un time out ed al rientro in campo Pietrini, sbagliando il servizio, regala il primo punto a Bergamo. La stessa Pietrini e Antropova trascinano l’attacco della Savino Del Bene Volley fino al 3-11 e fino ad una nuova interruzione richiesta da coach Micoli. Bergamo prova a rientrare con un attacco di Lanier ed un muro di Butigan (5-11), ma la formazione di Barbolini torna sul +8 con il 9-17 firmato al servizio da Alberti. Il vantaggio scandiccese tocca il +10 in occasione di un attacco out di Cagnin, che è sfortunata e ricadendo dopo l’attacco si infortuna alla caviglia sinistra ed è costretta ad uscire. +10 è il gap con cui la Savino Del Bene Volley si aggiudica il primo set: 15-25 con il punto decisivo messo a segno a muro da Zhu Ting.

Equilibrio in apertura di secondo set, con Bergamo che riesce anche a portarsi brevemente in vantggio con il 3-2 realizzato da Gennari con un ace. La Savino Del Bene Volley recupera subito la parità (4-4) e poi la squadra di Barbolini passa in vantaggio con il 4-5 realizzato in pallonetto da Pietrini. Il primo break del set è di Scandicci, in grado di portarsi sul +3 sfruttando un errore di Butigan, ma anche un muro di Antropova ed un ace di Di Iulio (5-8). Scandicci tocca il +4 sul 6-10 e coach Micoli ferma nuovamente la gara con un “tempo”. Il vantaggio della Savino Del Bene Volley si allarga grazie a Zhu Ting ed Antropova, con quest’ultima che segna due ace consecutivi (9-15). Scandicci si porta sul +8 e Bergamo chiama ancora un time out, ma il copione della gara non cambia e le ragazze di Barbolini chiudono il set in proprio favore bissando il 15-25 della prima frazione.

Terza frazione che ancora una volta si apre nel segno dell’equilibrio, ma stavolta il primo mini break è di Bergamo che va sul +2 con il colpo del 7-5 messo a terra da Lanier. Barbolini spende il primo time out della gara, ma l’avanzata di Bergamo non si arresta: Antropova firma il 7-6, ma seguono cinque punti consecutivi della squadra di coach Micoli. Sotto 12-6 è inevitabile una nuova richiesta di time out da parte della Savino Del Bene Volley, con coach Barbolini che nel frattempo inserisce anche Mingardi per Antropova. Bergamo non molla il comando del set e si porta sul +6 con un ace di Butigan (16-10). In campo c’è spazio per Sorokaite al posto di Pietrini e sul 18-13 entra anche Malinov per Di Iulio. Il set non cambia e Bergamo, trascinata da Lanier, si impone per 25-15.

Dopo un terzo set conquistato con autorità da Bergamo, si apre una quarta frazione combattuta. La Savino Del Bene Volley prende un vantaggio di due punti con Antropova e Belien (4-6). Bergamo ritrova la parità sull’8-8 e poi passa al comando sul 10-9. Il vantaggio orobico è questione di istanti e Belien in fast restituisce il +2 (10-12). Sempre la centrale olandese protagonista: due fast e punteggio sul 11-14. A rispondere presente è anche Antropova che segna l’11-15 e poi il 12-17. Bergamo ferma il match con un “tempo”, ma la Savino Del Bene Volley non può più essere fermata. La squadra di Barbolini si prende il set per 18-25 e la gara per 3-1.

I PROTAGONISTI-

Federica Stufi (Volley Bergamo 1991)- « Voglio sottolineare quanto è stato bello giocare con il palazzetto pieno: questo pubblico diventerà la nostra forza. Scandicci ha dei centimetri a muro importanti, noi invece non abbiamo giocato bene sempre, ci siamo fatti un po’ intimorire e sorprendere perché ci aspettavamo un gioco diverso. Hanno fatto molti pallonetti e quanto abbiamo iniziato a prenderli abbiamo giocato alla pari. Poteva andare meglio, stasera soffriremo tutte, ma la mia squadra ha un valore aggiunto: non saranno i centimetri o i nomi, ma siamo squadra ».

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Questa vittoria da ottimi segnali. Abbiamo dimostrato voglia di vincere e di sacrificarci, oltre che umiltà. Siamo stati bravi per due set a tenere dietro le nostre avversarie, poi nel terzo set siamo calati, ma a metà quarto set siamo invece stati bravi a staccarci da Bergamo e ad evitare il tie break. Non cerchiamo alibi, ma stiamo giocando tanto e questo si sente. Penso che abbiamo giocato due set ottimi ed una buona parte di quarto set, ma si vede che siamo un po’ al limite. Adesso dovremo riposarci e poi prepararci alla sfida di ritorno con il Galatasaray: all’andata abbiamo vinto, ma la sfida decisiva per il passaggio del turno sarà quella di giovedì ».

IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991 – SAVINO DEL BENE VOLLEY 1-3 (15-25, 15-25, 25-15, 18-25)

VOLLEY BERGAMO 1991: Bovo, Butigan 10, Partenio 3, Cecchetto (L1), Da Silva 3, Cicola n.e., Turlà, May, Frosini 11, Lanier 20, Cagnin 1, Stufi 4, Gennari 2. All. Micoli.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Sorokaite, Alberti 3, Belien 8, Zhu 10, Malinov, Gamba (L2) n.e., Pietrini 10, Mingardi 3, Shcherban n.e., Angeloni n.e., Guidi, Antropova 20, Castillo (L1), Di Iulio 3. All. Barbolini.

ARBITRI: Braico, Boris

NOTE- Durata: 23′, 24′, 22′, 27′ Tot: 106

MVP: Ekaterina Antropova (Savino del Bene Scandicci)

Spettatori: 1052

E-WORK BUSTO ARSIZIO – CUNEO GRANDA S.BERNARDO –

La e-work Busto Arsizio vince il match serale contro Cuneo Granda S. Bernardo e risale la classifica portandosi all’ottavo posto in classifica, l’ultimo valido per la qualificazione alla Coppa Italia (posizione comunque da confermare dopo l’ultimo turno in programma il 26 dicembre). Gara bella alla e-work arena davanti a 1700 spettatori con partenza in salita per Olivotto e compagne, sotto 1 set a 0 al cospetto di una Cuneo guidata da Giquel e Kuznetsova (18 a testa alla fine). Dal secondo parziale le farfalle mostrano un altro piglio e ribaltano l’incontro: con Alie Degradi MVP (22 punti, 41% offensivo e 2 muri) e assoluta protagonista, Carli Lloyd trova buone uscite anche in Omoruyi (20 con 5 muri) e nella solita Rosamaria (18 con 4 muri).

Brividi nel quarto set, giocato punto a punto e deciso nel finale dalle giocate corali UYBA e dagli spunti di Omoruyi.

La UYBA parte con Lloyd – Rosamaria, Olivotto – Zakchaiou, Degradi – Omoruyi, Zannoni (libero), Cuneo risponde con Signorile – Gicquel, Cecconello – Hall, Kuznetova – Szakmary, Caravello (libero).

Nel primo set Cuneo parte di slancio, poi Rosamaria e Degradi accelerano e sorpassano (17-15); nel finale la UYBA è però troppo fallosa e le piemontesi ribaltano con Gicquel (7 nel set) e Kuznetsova (6) sugli scudi (22-25).

Nel secondo set le farfalle mostrano un altro piglio, con Olivotto a dare la carica e Degradi a macinare punti da posto 4 (ben 9 nel set); Zanini prova Drews per Szakmary, ma il cambiopalla bustocco è fluido e la UYBA amministra fino al 25-20.

Nonostante una buona Giquel, nel terzo set la e-work Busto Arsizio continua a manifestare il suo predominio territoriale con Degradi ancora al top (6 punti nel game). Il muro-difesa UYBA è solido e gli spunti offensivi di Rosamaria (5 nel parziale) e Omoruyi (6, in crescita) sono decisivi (25-22).

Nel quarto set le farfalle conducono senza troppi indugi fino a metà, ma Cuneo non molla e rimette tutto in gioco (14-14). Si gioca punto a punto, la UYBA lavora bene in tutti i fondamentali, alza il muro (7 nel parziale) e chiude 25-22 nonostante l’uscita di Degradi (borsa del ghiaccio sulla coscia destra), sostituita da una pimpante Stigrot.

I PROTAGONISTI-

Alice Degradi (e-Work Busto Arsizio)- « Una vittoria che volevamo tanto e che è importantissima per il morale e per la classifica, visto che ci riporta tra le prime otto. Abbiamo giocato di squadra soprattutto nel quarto set che si stava riaprendo perchè Cuneo non ha mai mollato e siamo riuscite a chiudere la partita. Sono contenta per il premio di MVP, ma più per la vittoria che è merito di tutte le compagne ».

Lara Caravello: (Cuneo Granda San Bernardo)- « Una partita di alti e bassi, con momenti in cui abbiamo espresso un ottimo gioco e momenti in cui ci siamo perse. Rimane molto rammarico perché per due volte abbiamo ripreso la partita e poi non siamo riuscite a concludere come volevamo. Dobbiamo lavorare tanto per limitare gli errori ».

IL TABELLINO-

E-WORK BUSTO ARSIZIO – CUNEO GRANDA S. BERNARDO 3-1 (22-25, 25-20, 25-22, 25-22)

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista ne, Degradi 22, Lloyd, Monza, Montibeller 18, Lualdi ne, Stigrot 1, Colombo ne, Olivotto 8, Zannoni (L), Omoruyi 20, Zakchaiou 5, Bressan ne, Cerbino (L2). All. Musso,

CUNEO GRANDA S. BERNARDO: Kuznetsova 18, Drews 1, Klein, Cecconello 7, Caravello (L), Szakmary 11, Gicquel 18, Magazza ne, Signorile 2, Hall 4, Caruso 4, Diop, Gay (L2). All. Zanini, 2° Petruzzelli.

Arbitri: Piana, Armandola

MVP: Alice Degradi (e-Work Busto Arsizio)

Spettatori: 1627

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – REALE MUTUA FENERA CHIERI-

Nel giorno della presenza numero 100 in biancoblù di Giulio Cesare Bregoli, Kaja Grobelna, Alessia Mazzaro e Francesca Bosio la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ritorna al successo imponendosi 0-3 al Pala Barton di Perugia. Una vittoria che alla luce dei risultati dagli altri campi dà alle chieresi con una giornata d’anticipo la certezza di chiudere il girone d’andata al quinto posto.

La partita con la Bertoccini-Fortinfissi Perugia scivola via senza particolari problemi per Chieri, quasi sempre in vantaggio e quasi sempre in controllo grazie a una prestazione solida e attenta.

Il primo set si sviluppa in modo lineare, con Chieri subito avanti 0-3 (Weitzel) che da lì in poi mantiene sempre un’incollatura di vantaggio e allunga nel finale chiudendo 19-25 al primo set point con la neo entrata Storck.

Nella prima metà del secondo set c’è un po’ di tira e molla. Inizia meglio Perugia (6-4, ace di Lazic). Dopo il time-out di Bregoli le biancoblù salgono a 6-8. Le umbre tornano avanti 12-11 (Lazic). Qui c’è il break decisivo a favore di Chieri che su servizio di Mazzaro strappa a 12-18 (Grobelna) per poi imporsi 16-25 su ace di Bosio.

Terzo set subito indirizzato a favore delle chieresi (0-5). Dopo l’ingresso di Rozanski per Cazaute il distacco raggiunge gli 8 punti sul 3-11. Sul 7-14 uno sfortunato scontro sotto rete con Samedy costringe Dilfer a lasciare il campo. Alla ripresa del gioco dopo diversi minuti Chieri guadagna la prima palla match sul 15-24 (Villani). Perugia prolunga l’incontro fino al 18-24, quindi al quarto tentativo il muro di Grobelna conclude set e partita sul 18-25.

Miglior realizzatrice Grobelna (19 punti), premiata anche MVP, seguita da Villani (15).

I PROTAGONISTI-

Martina Armini (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Sapevamo di dover affrontare un avversario che veniva da molte partite consecutive disputate e magari avrebbe potuto essere stanco, noi invece abbiamo iniziato bene ma avremmo potuto fare di più nei momenti importanti, lavoreremo su questo in settimana e per prepararci contro Conegliano. Ovviamente punteremo tutto sul girone di ritorno dove avremo ancora degli scontri diretti. Sicuramente non sarà facile perché veniamo da un girone di andata dove abbiamo giocato molte partite e ravvicinate però avremo più tempo per lavorare e recuperare quindi sono sicura che faremo molto meglio ».

Francesca Villani (Reale Mutua Fenera Chieri)- «Siamo contente. Dopo una settimana intensa come quella che è stata non era semplicissimo fare questa partita. In questo momento il gruppo è la cosa che più conta, giocando così tanto poter disporre di più soluzioni è un grande aiuto. Perugia è una buona squadra che non ha ancora espresso il suo potenziale, sono una squadra rognosa con grandi individualità che difende tanto. Brave noi nell’essere riuscire a imporre il nostro gioco. Ora pensiamo all’ultima partita del girone d’andata, poi ci riposeremo un po’».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (19-25; 16-25; 18-25)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Dilfer, Samedy 8, Polder 11, Linda. Nwakalor 1, Gardini 10, Alexandra Lazic 5; Armini (L); Avenia, Provaroni 3. Galic 1, Bartolini 2. N. e. Guerra, Rumori (2L). All. Bertini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 3, Grobelna 19, Mazzaro 3, Weitzel 8, Villani 15, Cazaute 7; Spirito (L); Morello, Storck 2, Nervini, Rozanski 2. N. e. Butler, Fini, Kone (2L). All. Bregoli

ARBITRI: Salvati, Zavater

NOTE- Durata set: 25′, 25′, 32’ Tot: 82’

MVP: Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori 380

I RISULTATI-

Cbf Balducci Hr Macerata – Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (23-25 16-25 11-25) Giocata il 30/11



Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-16, 25-19, 25-18) Giocata ieri

Il Bisonte Firenze-Vero Volley Milano 0-3 (19-25, 25-27, 21-25)

Volley Bergamo 1991-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (15-25, 15-25, 25-15, 18-25)



E-Work Busto Arsizio-Cuneo Granda S.Bernardo 3-1 (22-25, 25-20, 25-22, 25-22)



Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (19-25, 16-25, 18-25)



Wash4Green Pinerolo – Trasportipesanti Casalmaggiore Si gioca il 19/12 ore 20.00

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 32 (11 – 1); Savino Del Bene Scandicci 29 (9 – 3); Vero Volley Milano 28 (10 – 2); Igor Gorgonzola Novara 27 (10 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri 24 (8 – 4); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 6); Trasportipesanti Casalmaggiore 18 (6 – 5); E-Work Busto Arsizio 15 (5 – 7); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 8); Cuneo Granda S.Bernardo 13 (5 – 7); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12 (4 – 8); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 10); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 10); Wash4green Pinerolo 4 (1 – 10).

IL PROSSIMO TURNO-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Vero Volley Milano – E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri – Wash4green Pinerolo

Cuneo Granda S.Bernardo – Igor Gorgonzola Novara

Trasportipesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cbf Balducci Hr Macerata

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze Ore 20.30