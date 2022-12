Pinerolo, la salvezza ora è possibile

TORINO - Pinerolo ora può farcela. La Wash4Green ha vinto ieri sera la sua prima gara casalinga (la seconda della stagione) con Trasportipesanti Casalmaggiore. Non è tanto una questione di punti e di classifica, ma di come è maturata la vittoria contro le lombarde a segnare un punto di svolta nel campionato. La squadra pinerolese va sotto 2-0 e poi compie una rimonta incredibile per prendersi una vittoria importantissima. Al centro di questa vittoria sta Valentina Zago, che parte in panchina perché ancora in condizioni imperfette, ma torna nella mischia per dare un contributo e lo fa da capitano, mettendo a terra 22 palloni, la migliore delle sue. «Devo fare dei grandissimi complimenti a tutta la squadra. Credo che tutto il lavoro che stiamo facendo in queste settimane per cercare di migliorare sta dando i suoi frutti. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile come tutte però di squadre siamo riuscite a non mollare un attimo e sul 2-0 tirare fuori quel qualcosa in più per ribaltare il risultato». A dare un contributo importante è stata anche Ungureanu (21 punti con 5 muri). E poi la solita coppia di centrali Akrari-Gray. Moro in difesa si conferma preziosa.